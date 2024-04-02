本周末閉展！樋口裕子展首次跨國獲極大好評

去年12月30日開展，為期100天的「奇幻動物森林 樋口裕子展」即將於本周末4月7日閉展，超人氣藝術家樋口裕子筆下無論是長了八隻腳的貓咪、走路的蘑菇、單眼植物等等，畫風美好奇幻中又帶著點黑暗詭譎的特質，意外迷人又滿足許多人對於異世界天馬行空的幻想，擄獲大批粉絲的心。主辦單位聯合數位文創也呼籲已購買預售票，或還沒來看展的民眾，千萬把握最後連假機會進場參觀。

樋口裕子個展在日本從2019年開始以「CIRCUS」馬戲團為主題巡迴了十個站。結束了馬戲團之旅後，沒想到隨即有了到海外展覽的好消息，樋口裕子在海外首站─台灣站以全新主題「FOREST」出發，觀展者從入口慢慢往森林深處探險，彷彿真的走進樋口裕子在中正紀念堂打造出的一座「奇幻動物森林」，並沉浸在讓人印象深刻的美麗作品中。

除了超過千件的展品讓看過的觀眾都覺得值回票價，展場最後一區的展覽周邊也同樣精彩，盲盒公仔、扭蛋、肩背包、疊杯、各式文具小物、與在地品牌合作的拼圖等，都讓來過展覽的民眾流連忘返，直呼好好買。主辦單位也提醒平時商售區可免費進入選購，但因應最後展期有實施人流管制，部份時間需有展覽票才能進入商售區購買，也請要前往的民眾留意。