快訊

進口動物背信案作證 三立董事長張榮華：相信李天怡才託她辦事

棒球／3月剛接高苑兵符 王維中恩師鄭英俊賽前猝逝享壽67歲

癌末重病贈與妻子100張台積電！ 律師喊「千萬毋湯」：不能節稅還賠錢

本周末閉展！樋口裕子展首次跨國獲極大好評

聯合數位文創／ 有你共創_有設計 uDesign
「奇幻動物森林 樋口裕子展」周邊商品大獲好評，造成搶購。圖 / 聯合數位文創 提供
「奇幻動物森林 樋口裕子展」周邊商品大獲好評，造成搶購。圖 / 聯合數位文創 提供

去年12月30日開展，為期100天的「奇幻動物森林 樋口裕子展」即將於本周末4月7日閉展，超人氣藝術家樋口裕子筆下無論是長了八隻腳的貓咪、走路的蘑菇、單眼植物等等，畫風美好奇幻中又帶著點黑暗詭譎的特質，意外迷人又滿足許多人對於異世界天馬行空的幻想，擄獲大批粉絲的心。主辦單位聯合數位文創也呼籲已購買預售票，或還沒來看展的民眾，千萬把握最後連假機會進場參觀。

樋口裕子個展在日本從2019年開始以「CIRCUS」馬戲團為主題巡迴了十個站。結束了馬戲團之旅後，沒想到隨即有了到海外展覽的好消息，樋口裕子在海外首站─台灣站以全新主題「FOREST」出發，觀展者從入口慢慢往森林深處探險，彷彿真的走進樋口裕子在中正紀念堂打造出的一座「奇幻動物森林」，並沉浸在讓人印象深刻的美麗作品中。

除了超過千件的展品讓看過的觀眾都覺得值回票價，展場最後一區的展覽周邊也同樣精彩，盲盒公仔、扭蛋、肩背包、疊杯、各式文具小物、與在地品牌合作的拼圖等，都讓來過展覽的民眾流連忘返，直呼好好買。主辦單位也提醒平時商售區可免費進入選購，但因應最後展期有實施人流管制，部份時間需有展覽票才能進入商售區購買，也請要前往的民眾留意。

●「奇幻動物森林 樋口裕子展」於2023年12月30日至2024年4月7日在國立中正紀念堂2、3展廳（臺北市中正區中山南路21號）展出。購票請上 udn售票網；客服專線請洽(02) 2649-1689（每日9:00-18:00）。

中正紀念堂

延伸閱讀

台南市長官邸「享鴨」入駐 莫嘉賓沈浸式彩繪「無境花園」

真相的背後是人性？從奇幻武俠到刑偵探案，邀您一起揭開故事謎底！

日本超人氣藝術家樋口裕子大型個展 展覽倒數！

不是AI照片！「虎斑身黑貓頭」奇幻花貓紅到國外 獸醫也驚呼罕見：牠真的存在

相關新聞

兩天湧入千筆訂單！嘉義福容voco酒店試營首日傳佳績

福容大飯店首次與跨國酒店集團合作，耗時6年打造的「嘉義福容voco酒店」，昨（4月1日）展開第一階段試營運，消息曝光，短...

最高省下近千元！85℃好友日「買2送1」可寄杯

85℃好友日來了！4/7周日全台門市優惠限定，當天大杯咖啡系列享買2送1優惠，大杯美式咖啡平均每杯47元，約67折，同一...

藏家快收！蟬聯最佳獨立裝瓶廠 聖佛力35週年系列登場

2024年適逢蘇格蘭唯一連續三年蟬聯「最佳獨立裝瓶廠」的三冠王——聖佛力（Signatory Vintage）創立 35...

本周末閉展！樋口裕子展首次跨國獲極大好評

去年12月30日開展，為期100天的「奇幻動物森林 樋口裕子展」即將於本周末4月7日閉展，超人氣藝術家樋口裕子筆下無論是長了八隻腳的貓咪、走路的蘑菇、單眼植物等等，畫風美好奇幻中又帶著點黑暗詭譎的特質，意外迷人又滿足許多人對於異世界天馬行空的幻想，擄獲大批粉絲的心。主辦單位聯合數位文創也呼籲已購買預售票，或還沒來看展的民眾，千萬把握最後連假機會進場參觀。

如何穿出鬆弛感？不費力的時尚？H&Ｍ、COS示範給你看！

隨興感、鬆弛感已成近年穿搭流行熱門關鍵字，但要搭配出看起來「不費力時尚」的造型，仍有其訣竅。而H&M與COS最新一季系列服飾，便是圍繞在上述主題而設，並透過服裝大秀與Lookbook來示範，讓消費者也能穿出個人態度。

終於等到！全家「山丘藍台灣藍莓霜淇淋」限時第2支10元

3月消息一曝光就掀起網友熱議的全家4月霜淇淋新口味「山丘藍台灣藍莓」終於正式登場！新口味是Fami!ce前所未有的藍莓口...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。