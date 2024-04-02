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消暑新口味網狂推！7-ELEVEN「可爾必思牛奶霜淇淋」全台開賣

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
口感酸甜不膩，喜歡喝可爾必思的民眾一定要吃。記者黃筱晴／攝影
口感酸甜不膩，喜歡喝可爾必思的民眾一定要吃。記者黃筱晴／攝影

7-ELEVEN霜淇淋新口味這次很可以！迎接高溫連假將從4月3日於霜淇淋販售門市陸續開賣「可爾必思牛奶霜淇淋」，使用「可爾必思」乳酸菌發酵乳，濃郁牛奶風味配上微酸乳酸菌，口味清甜微酸不膩口，超適合夏天享用。迎接連假另推消暑優惠，4月4日至4月7日不限支付工具享第2支10元；4月12日至4月30日期間的每周末五六日，憑icash2.0或icash PAY支付享第2支半價。

除了消暑霜淇淋，7-ELEVEN全台門市連假也推出飲品優惠，自4月3日起至4月7日推出CITY系列指定飲品優惠，包含CITY CAFE濃萃美式咖啡買2送2、濃萃拿鐵咖啡買2送1、大杯燕麥拿鐵買2送1，以及最受年輕人喜愛的CITY TEA青梅冰茶買2送2、話題爆棚的CITY PEARL冰胭脂紅茶珍珠歐蕾買2送2等，不論清明返家掃墓，還是三五好友相約出遊，24小時隨時都有CITY系列飲品陪伴。

另外，線上「OPENPOINT行動隨時取」即日起至4月7日CITY系列指定飲品與酷聖石/霜淇淋組合搭配，最高現省156元起（約6.5折)；同時還有CITY系列指定飲品多組數888元春遊開心價方案，其中首推CITY CAFE大杯美式35杯只要888元，最多省687元，超划算。同步推薦訂閱制活動共享案型4月起新增CITY濃萃系列，一次購買20杯享69折，還能與好友或家人共享。

思樂冰「芬達綠茶風味」將熟悉的綠茶口味加入綿密氣泡，搭配聯萌女神設計杯，4月4日至4月7日特大杯不限口味，任選買1送1。4月12日至4月30日期間週末五六日全品項不分杯款，享第2杯7折。

7-ELEVEN霜淇淋首推「可爾必思牛奶霜淇淋」新口味。記者黃筱晴／攝影
7-ELEVEN霜淇淋首推「可爾必思牛奶霜淇淋」新口味。記者黃筱晴／攝影
7-ELEVEN「可爾必思牛奶霜淇淋」4月4日至4月7日不限支付工具享第2支10元。記者黃筱晴／攝影
7-ELEVEN「可爾必思牛奶霜淇淋」4月4日至4月7日不限支付工具享第2支10元。記者黃筱晴／攝影

咖啡 連假 霜淇淋

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