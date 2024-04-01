兒童節限定！家樂福消費免費送布丁 指定兒童商品點數35倍送

迎接專屬於兒童的歡樂節日，家樂福再度推出當天限定憑發票送布丁的活動，4月4日當天12歲以下兒童，憑家樂福購物發票不限金額即可至收銀台領贈品，除了有統一布丁100克1個，這次還有多多畫紙1張，以及西瓜飲料提袋1個，每位兒童限領1次。

適逢家樂福35周年慶，除了推出多款孩童們都喜愛的超萌糖果零食，包括順應時代趨勢變身迷你版的「小乖乖桶」，還有兒童界天王汪汪隊、Peppa Pig、正義聯盟成員超人/蝙蝠俠/閃電俠等造型風扇軟糖，安全風扇造型設計，還附有葡萄口味QQ軟糖及可愛貼紙。多款兒童節指定商品享35倍紅利點數，單筆購買乖乖/孔雀系列商品滿159元以上，另贈乖乖文具組1份。