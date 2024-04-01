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兒童節限定！家樂福消費免費送布丁 指定兒童商品點數35倍送
迎接專屬於兒童的歡樂節日，家樂福再度推出當天限定憑發票送布丁的活動，4月4日當天12歲以下兒童，憑家樂福購物發票不限金額即可至收銀台領贈品，除了有統一布丁100克1個，這次還有多多畫紙1張，以及西瓜飲料提袋1個，每位兒童限領1次。
適逢家樂福35周年慶，除了推出多款孩童們都喜愛的超萌糖果零食，包括順應時代趨勢變身迷你版的「小乖乖桶」，還有兒童界天王汪汪隊、Peppa Pig、正義聯盟成員超人/蝙蝠俠/閃電俠等造型風扇軟糖，安全風扇造型設計，還附有葡萄口味QQ軟糖及可愛貼紙。多款兒童節指定商品享35倍紅利點數，單筆購買乖乖/孔雀系列商品滿159元以上，另贈乖乖文具組1份。
每到兒童節前夕，好市多也會集結各式各樣兒童玩具新品澎湃推出，方便爸媽採購兒童節禮物。培樂多超級派對黏土組、Disney公主6合1手做串珠手鍊組，能讓家中的小寶貝們盡情發揮創意，展現個人特色；還有Super Wings迷你變形機器人、Sylvanian Families森林家族美髮沙龍、Disney米奇/米妮遙控車等多款熱門玩具組，也會讓孩子們愛不釋手。其他還有許多適合孩子的營養補給品、實用生活選物、外出必備行頭，皆可於好市多一站購足。
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