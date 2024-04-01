8種夢幻口味可頌！吃得到檸檬迷迭香、美人紅心芭樂

以義式蔬食料理為招牌的「Miacucina」，自即日起於信義新光三越A4館推出全新甜點品牌「Buttered Flour」，以職人手藝與嚴選素材為基礎，推出莊園榛果巧克力可頌、玫瑰覆盆子可頌等8種不同口味的可頌，為甜點愛好者帶來全新的享受。

嶄新登場的「Buttered Flour」，標榜選用來自法國的T55麵份，富含豐沛的小麥香氣，並且搭配法國愛樂薇天然發酵奶油、法國布列塔尼天然鹽田的葛洪德海鹽等嚴選素材，再透過調整麵團的發酵方式、控制溫、濕度與烘焙溫度等烘焙技法，創作出在台灣潮濕的氣候下，仍能保持層層薄脆、內裡柔軟的可頌口感。每顆可頌，也控制在14公分×6公分、折疊12層的統一規格。

Buttered Flour目前以法式甜點為發想，提供原味可頌與7款甜點系可頌。內餡以輕盈滑順的慕斯琳奶餡為主體，並透過凝乳保留水果的香氣。以「莊園榛果巧克力可頌」為例，內餡以100%榛果醬搭上Michel Cluizel可可粉，再加上烘烤榛果碎增加口感；外層則裹上法芙娜莊園巧克力，帶來苦甜兼具的豐富滋味，每顆155元。

「檸檬迷迭香可頌」的內餡使用法式檸檬塔相同的檸檬凝乳，並且加入迷迭香，外層裹上法芙娜哪牛奶巧克力，再撒上杏仁角、萊姆皮與檸檬皮，整體擁有明亮的酸感與醇厚奶油香氣，重現法式經典風情，每顆155元。此外，還有「美人紅心芭樂可頌」、「靜岡抹茶提拉米蘇可頌」、「黑芝麻可頌」、「杏仁海鹽焦糖可頌」等不同選擇，每顆均為155元。

【Buttered Flour】 地址：台北市信義區松高路19號B2 （新光三越A4館）