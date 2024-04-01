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8種夢幻口味可頌！吃得到檸檬迷迭香、美人紅心芭樂

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
Buttered Flour提供有原味可頌以及7款甜點系可頌。圖／Buttered Flour 提供
Buttered Flour提供有原味可頌以及7款甜點系可頌。圖／Buttered Flour 提供

以義式蔬食料理為招牌的「Miacucina」，自即日起於信義新光三越A4館推出全新甜點品牌「Buttered Flour」，以職人手藝與嚴選素材為基礎，推出莊園榛果巧克力可頌、玫瑰覆盆子可頌等8種不同口味的可頌，為甜點愛好者帶來全新的享受。

嶄新登場的「Buttered Flour」，標榜選用來自法國的T55麵份，富含豐沛的小麥香氣，並且搭配法國愛樂薇天然發酵奶油、法國布列塔尼天然鹽田的葛洪德海鹽等嚴選素材，再透過調整麵團的發酵方式、控制溫、濕度與烘焙溫度等烘焙技法，創作出在台灣潮濕的氣候下，仍能保持層層薄脆、內裡柔軟的可頌口感。每顆可頌，也控制在14公分×6公分、折疊12層的統一規格。

Buttered Flour目前以法式甜點為發想，提供原味可頌與7款甜點系可頌。內餡以輕盈滑順的慕斯琳奶餡為主體，並透過凝乳保留水果的香氣。以「莊園榛果巧克力可頌」為例，內餡以100%榛果醬搭上Michel Cluizel可可粉，再加上烘烤榛果碎增加口感；外層則裹上法芙娜莊園巧克力，帶來苦甜兼具的豐富滋味，每顆155元。

「檸檬迷迭香可頌」的內餡使用法式檸檬塔相同的檸檬凝乳，並且加入迷迭香，外層裹上法芙娜哪牛奶巧克力，再撒上杏仁角、萊姆皮與檸檬皮，整體擁有明亮的酸感與醇厚奶油香氣，重現法式經典風情，每顆155元。此外，還有「美人紅心芭樂可頌」、「靜岡抹茶提拉米蘇可頌」、「黑芝麻可頌」、「杏仁海鹽焦糖可頌」等不同選擇，每顆均為155元。

【Buttered Flour】

地址：台北市信義區松高路19號B2 （新光三越A4館）

美人紅心芭樂可頌，凝乳奶餡保留紅心芭樂果味，外層則有乾燥玫瑰的優雅花香。圖／Buttered Flour 提供
美人紅心芭樂可頌，凝乳奶餡保留紅心芭樂果味，外層則有乾燥玫瑰的優雅花香。圖／Buttered Flour 提供
莊園榛果巧克力可頌（左）、杏仁海鹽焦糖可頌。圖／Buttered Flour 提供
莊園榛果巧克力可頌（左）、杏仁海鹽焦糖可頌。圖／Buttered Flour 提供
Buttered Flour主打精緻化的精品可頌。圖／Buttered Flour 提供
Buttered Flour主打精緻化的精品可頌。圖／Buttered Flour 提供
「檸檬迷迭香可頌」以由經典的法式檸檬塔為發想。圖／Buttered Flour 提供
「檸檬迷迭香可頌」以由經典的法式檸檬塔為發想。圖／Buttered Flour 提供

巧克力 法國 烘焙 甜點

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