TOMMY HILFIGER再邀韓團STRAY KIDS拍形象大片 Felix、鉉辰散發致命吸引力！

美國時尚品牌TOMMY HILFIGER去年秋季首度與韓國第五代男子團體STRAY KIDS合作拍攝形象廣告，既有效轉化成銷售成績，更引起熱烈討論。於是這季雙方再度攜手，重新詮釋對現代經典學院風格最初的理念，人氣成員們Felix、鉉辰更是帥出新高度！

TOMMY HILFIGER曝光新系列廣告，同樣邀請了韓國男團STRAY KIDS入鏡，他們身穿經典紅、白、藍標誌設計元素貫穿的必備單品，透過輕鬆、樂觀的態度體現品牌精神，並凸顯了Polo衫、針織衫、棒球外套，以及嶄新剪裁和優質面料等細節。此次廣告由攝影師Sean Thomas 操刀，藉由他的鏡頭捕捉STRAY KIDS成員們Bang Chan、Lee Know、Changbin、鉉辰、Felix、Seungmin和I.N在奢華飯店背景，演繹青春活力的樣貌。對於這次的合作，STRAY KIDS更表示 「非常開心能夠連續兩季一起合作」，還提到全新系列廣告的拍攝，完全就是他們準備工作前的樣子，既帥氣又真實。

法國時尚品牌agnes b.的支線SPORT b.則是向電影創作致敬，創作出2024春夏系列服飾。圖／agnes b.提供

另外，法國時尚品牌agnes b.的支線SPORT b.則是向電影創作致敬，創作出2024春夏系列服飾。設計師暨品牌創辦人Agnès女士將觀賞電影後的深刻感受轉化為創作元素，打造出「I want to see a film」系列。服裝上圖樣，靈感汲取自經典電影海報、懷舊影院霓虹招牌、傳遞影劇資訊的板書字體，及象徵黑、白電影時代的條紋。運用清爽透氣天然棉質及亞麻混紡面料，以及輕薄質地牛仔布，呈現出打褶錐形短褲、短版夾克、寬鬆條紋衫等單品，能讓人配搭出帶有復古況味的男孩風，展現中性魅力。

TOMMY HILFIGER新系列廣告由攝影師Sean Thomas 操刀，藉由他的鏡頭捕捉STRAY KIDS成員們在奢華飯店背景下，演繹青春活力的樣貌。圖／TOMMY HILFIGER提供

韓團STRAY KIDS成員Bang Chan拍攝TOMMY HILFIGER新系列廣告。圖／TOMMY HILFIGER提供

韓團STRAY KIDS成員Felix拍攝TOMMY HILFIGER新系列廣告。圖／TOMMY HILFIGER提供

韓團STRAY KIDS成員Changbin拍攝TOMMY HILFIGER新系列廣告。圖／TOMMY HILFIGER提供

韓團STRAY KIDS成員Seungmin拍攝TOMMY HILFIGER新系列廣告。圖／TOMMY HILFIGER提供

韓團STRAY KIDS成員I.N拍攝TOMMY HILFIGER新系列廣告。圖／TOMMY HILFIGER提供

SPORT b.利用清爽透氣天然棉質及亞麻混紡面料，以及輕薄質地牛仔布，呈現出打褶錐形短褲、短版夾克、寬鬆條紋衫等單品。圖／agnes b.提供

TOMMY HILFIGER色塊拼接長袖襯衫，5,380元。圖／TOMMY HILFIGER提供

TOMMY HILFIGER Monotype條紋長袖橄欖球衫，5,980元。圖／TOMMY HILFIGER提供

TOMMY HILFIGER Monogram短袖襯衫，3,680元。圖／TOMMY HILFIGER提供