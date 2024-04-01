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TOMMY HILFIGER再邀韓團STRAY KIDS拍形象大片 Felix、鉉辰散發致命吸引力！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
TOMMY HILFIGER與韓團體STRAY KIDS再度攜手，重新詮釋對現代經典學院風格最初的理念。圖／TOMMY HILFIGER提供
TOMMY HILFIGER與韓團體STRAY KIDS再度攜手，重新詮釋對現代經典學院風格最初的理念。圖／TOMMY HILFIGER提供

美國時尚品牌TOMMY HILFIGER去年秋季首度與韓國第五代男子團體STRAY KIDS合作拍攝形象廣告，既有效轉化成銷售成績，更引起熱烈討論。於是這季雙方再度攜手，重新詮釋對現代經典學院風格最初的理念，人氣成員們Felix、鉉辰更是帥出新高度！

TOMMY HILFIGER曝光新系列廣告，同樣邀請了韓國男團STRAY KIDS入鏡，他們身穿經典紅、白、藍標誌設計元素貫穿的必備單品，透過輕鬆、樂觀的態度體現品牌精神，並凸顯了Polo衫、針織衫、棒球外套，以及嶄新剪裁和優質面料等細節。此次廣告由攝影師Sean Thomas 操刀，藉由他的鏡頭捕捉STRAY KIDS成員們Bang Chan、Lee Know、Changbin、鉉辰、Felix、Seungmin和I.N在奢華飯店背景，演繹青春活力的樣貌。對於這次的合作，STRAY KIDS更表示 「非常開心能夠連續兩季一起合作」，還提到全新系列廣告的拍攝，完全就是他們準備工作前的樣子，既帥氣又真實。

法國時尚品牌agnes b.的支線SPORT b.則是向電影創作致敬，創作出2024春夏系列服飾。圖／agnes b.提供
法國時尚品牌agnes b.的支線SPORT b.則是向電影創作致敬，創作出2024春夏系列服飾。圖／agnes b.提供

另外，法國時尚品牌agnes b.的支線SPORT b.則是向電影創作致敬，創作出2024春夏系列服飾。設計師暨品牌創辦人Agnès女士將觀賞電影後的深刻感受轉化為創作元素，打造出「I want to see a film」系列。服裝上圖樣，靈感汲取自經典電影海報、懷舊影院霓虹招牌、傳遞影劇資訊的板書字體，及象徵黑、白電影時代的條紋。運用清爽透氣天然棉質及亞麻混紡面料，以及輕薄質地牛仔布，呈現出打褶錐形短褲、短版夾克、寬鬆條紋衫等單品，能讓人配搭出帶有復古況味的男孩風，展現中性魅力。

TOMMY HILFIGER新系列廣告由攝影師Sean Thomas 操刀，藉由他的鏡頭捕捉STRAY KIDS成員們在奢華飯店背景下，演繹青春活力的樣貌。圖／TOMMY HILFIGER提供
TOMMY HILFIGER新系列廣告由攝影師Sean Thomas 操刀，藉由他的鏡頭捕捉STRAY KIDS成員們在奢華飯店背景下，演繹青春活力的樣貌。圖／TOMMY HILFIGER提供

韓團STRAY KIDS成員Bang Chan拍攝TOMMY HILFIGER新系列廣告。圖／TOMMY HILFIGER提供
韓團STRAY KIDS成員Bang Chan拍攝TOMMY HILFIGER新系列廣告。圖／TOMMY HILFIGER提供

韓團STRAY KIDS成員Felix拍攝TOMMY HILFIGER新系列廣告。圖／TOMMY HILFIGER提供
韓團STRAY KIDS成員Felix拍攝TOMMY HILFIGER新系列廣告。圖／TOMMY HILFIGER提供

韓團STRAY KIDS成員Changbin拍攝TOMMY HILFIGER新系列廣告。圖／TOMMY HILFIGER提供
韓團STRAY KIDS成員Changbin拍攝TOMMY HILFIGER新系列廣告。圖／TOMMY HILFIGER提供

韓團STRAY KIDS成員Seungmin拍攝TOMMY HILFIGER新系列廣告。圖／TOMMY HILFIGER提供
韓團STRAY KIDS成員Seungmin拍攝TOMMY HILFIGER新系列廣告。圖／TOMMY HILFIGER提供

韓團STRAY KIDS成員I.N拍攝TOMMY HILFIGER新系列廣告。圖／TOMMY HILFIGER提供
韓團STRAY KIDS成員I.N拍攝TOMMY HILFIGER新系列廣告。圖／TOMMY HILFIGER提供

SPORT b.利用清爽透氣天然棉質及亞麻混紡面料，以及輕薄質地牛仔布，呈現出打褶錐形短褲、短版夾克、寬鬆條紋衫等單品。圖／agnes b.提供
SPORT b.利用清爽透氣天然棉質及亞麻混紡面料，以及輕薄質地牛仔布，呈現出打褶錐形短褲、短版夾克、寬鬆條紋衫等單品。圖／agnes b.提供

TOMMY HILFIGER色塊拼接長袖襯衫，5,380元。圖／TOMMY HILFIGER提供
TOMMY HILFIGER色塊拼接長袖襯衫，5,380元。圖／TOMMY HILFIGER提供

TOMMY HILFIGER Monotype條紋長袖橄欖球衫，5,980元。圖／TOMMY HILFIGER提供
TOMMY HILFIGER Monotype條紋長袖橄欖球衫，5,980元。圖／TOMMY HILFIGER提供

TOMMY HILFIGER Monogram短袖襯衫，3,680元。圖／TOMMY HILFIGER提供
TOMMY HILFIGER Monogram短袖襯衫，3,680元。圖／TOMMY HILFIGER提供

TOMMY HILFIGER色塊拼接長袖襯衫，5,380元。圖／TOMMY HILFIGER提供
TOMMY HILFIGER色塊拼接長袖襯衫，5,380元。圖／TOMMY HILFIGER提供

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