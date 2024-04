TOMMY HILFIGER再邀韓團STRAY KIDS拍形象大片 Felix、鉉辰散發致命吸引力！

美國時尚品牌TOMMY HILFIGER去年秋季首度與韓國第五代男子團體STRAY KIDS合作拍攝形象廣告,既有效轉化成銷售成績,更引起熱烈討論。於是這季雙方再度攜手,重新詮釋對現代經典學院風格最初的理念,人氣成員們Felix、鉉辰更是帥出新高度!

TOMMY HILFIGER曝光新系列廣告,同樣邀請了韓國男團STRAY KIDS入鏡,他們身穿經典紅、白、藍標誌設計元素貫穿的必備單品,透過輕鬆、樂觀的態度體現品牌精神,並凸顯了Polo衫、針織衫、棒球外套,以及嶄新剪裁和優質面料等細節。此次廣告由攝影師Sean Thomas 操刀,藉由他的鏡頭捕捉STRAY KIDS成員們Bang Chan、Lee Know、Changbin、鉉辰、Felix、Seungmin和I.N在奢華飯店背景,演繹青春活力的樣貌。對於這次的合作,STRAY KIDS更表示 「非常開心能夠連續兩季一起合作」,還提到全新系列廣告的拍攝,完全就是他們準備工作前的樣子,既帥氣又真實。

法國時尚品牌agnes b.的支線SPORT b.則是向電影創作致敬,創作出2024春夏系列服飾。圖/agnes b.提供

另外,法國時尚品牌agnes b.的支線SPORT b.則是向電影創作致敬,創作出2024春夏系列服飾。設計師暨品牌創辦人Agnès女士將觀賞電影後的深刻感受轉化為創作元素,打造出「I want to see a film」系列。服裝上圖樣,靈感汲取自經典電影海報、懷舊影院霓虹招牌、傳遞影劇資訊的板書字體,及象徵黑、白電影時代的條紋。運用清爽透氣天然棉質及亞麻混紡面料,以及輕薄質地牛仔布,呈現出打褶錐形短褲、短版夾克、寬鬆條紋衫等單品,能讓人配搭出帶有復古況味的男孩風,展現中性魅力。

TOMMY HILFIGER新系列廣告由攝影師Sean Thomas 操刀,藉由他的鏡頭捕捉STRAY KIDS成員們在奢華飯店背景下,演繹青春活力的樣貌。圖/TOMMY HILFIGER提供

韓團STRAY KIDS成員Bang Chan拍攝TOMMY HILFIGER新系列廣告。圖/TOMMY HILFIGER提供

韓團STRAY KIDS成員Felix拍攝TOMMY HILFIGER新系列廣告。圖/TOMMY HILFIGER提供

韓團STRAY KIDS成員Changbin拍攝TOMMY HILFIGER新系列廣告。圖/TOMMY HILFIGER提供

韓團STRAY KIDS成員Seungmin拍攝TOMMY HILFIGER新系列廣告。圖/TOMMY HILFIGER提供

韓團STRAY KIDS成員I.N拍攝TOMMY HILFIGER新系列廣告。圖/TOMMY HILFIGER提供

SPORT b.利用清爽透氣天然棉質及亞麻混紡面料,以及輕薄質地牛仔布,呈現出打褶錐形短褲、短版夾克、寬鬆條紋衫等單品。圖/agnes b.提供

TOMMY HILFIGER色塊拼接長袖襯衫,5,380元。圖/TOMMY HILFIGER提供

TOMMY HILFIGER Monotype條紋長袖橄欖球衫,5,980元。圖/TOMMY HILFIGER提供

TOMMY HILFIGER Monogram短袖襯衫,3,680元。圖/TOMMY HILFIGER提供