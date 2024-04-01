快訊

朝聖倒數！東京「麻布台之丘」觀景台4月18日起終止免費開放 4類人才能進入

無人機又入侵二膽 邱國正：守軍處理不當、訓練不足

擁6千萬資產卻住雜物堆還被逼到清大洗澡 老翁忍55年休妻判准

娛樂、工作全包！BenQ全系列新品搶攻電玩族、軟體工程師

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
BenQ RD240Q為全球首台專為軟體工程師設計的專用螢幕，獨家的Coding模式配備夜間守護模式與獨家光智慧2.0功能，提供最專注高效的工作環境以及長時間工作的雙眼守護。打記者黃筱晴／攝影
BenQ RD240Q為全球首台專為軟體工程師設計的專用螢幕，獨家的Coding模式配備夜間守護模式與獨家光智慧2.0功能，提供最專注高效的工作環境以及長時間工作的雙眼守護。打記者黃筱晴／攝影

看好電競娛樂的玩家市場，以及專業工作的生產力需求，BenQ宣布將在今年陸續推出一系列遊戲、電競設備，以及專為軟體工程師、教育/會議需求設計的新品陣容，包含量子點遊戲Google TV、4K投影機X系列、液晶螢幕MOBIUZ系列新品，旗下電競品牌ZOWIE，2024年也同步推出電競螢幕與電競滑鼠，滿足PC玩家的娛樂需求；另外，全球首台專為編碼使用的螢幕RD240Q，以及獲得Google企業設備授權協議EDLA認證的RP04與RM04系列互動觸控顯示器的推出，也能滿足不同使用場域的專業應用需求。

Google TV J-760系列，擁有4種GAME ZONE遊戲快捷功能和獨家畫質技術，搭配專屬遙控器GAME ZONE電玩控，讓玩家輕鬆開啟選單和調整遊戲設定，打造個人化遊戲體驗，並提供55/65/75吋，滿足不同空間大小需求。

為了喜愛大畫面、聲光效果的電玩族群，BenQ則是打造3款全新X系列4K遊戲投影機，最短1.53m即可投影100吋大畫面，其中X300G行動短焦遊戲投影機更搭載自動3D梯形修正與1.2倍光學電動變焦，全機輕巧3公斤，方便輕鬆移動於不同空間或攜帶外出使用。

而觀察到內部軟體工程人員的需求，全球首台專為編碼使用的螢幕RD240Q，獨家的Coding模式，能夠快速調整亮度/銳度與對比度，並有效讓每個code都能清晰顯現，無論是深色或淺色主題都能輕鬆觀看，對於經常需要夜間工作模式的軟體工程師，配備夜間守護模式與獨家光智慧2.0功能，提供最專注高效的工作環境以及長時間工作的雙眼守護。針對Mac用戶需求，BenQ也會在今年推出最適合Mac外接的螢幕PD3225U，導入獨家的M-Book模式，無需透過軟體即可精準實現MacBook與外接螢幕間的色彩一致性。

身為螢幕掛燈產品開創者，BenQ 2024年技術再升級，ScreenBar Pro重磅新登場，全新進化的ASYM-LightTM非對稱光型設計，精算最佳光學架構，大幅提升照明範圍68.7%；即時偵測桌面亮度，自動補足500Lux照度，提供85 x 50cm的均勻舒適照明範圍；全光譜LED光源，演色性RA>95，顏色表現接近太陽光，還原真實色彩，更首創搭載了入席偵測功能，提升節能效率。

全台首發新機BenQ RM04 EDLA互動觸控顯示器，內建Google行動服務，不需連結筆電可直接下載使用應用程式，提供65吋、75吋與86吋3種機型。圖／BenQ提供
全台首發新機BenQ RM04 EDLA互動觸控顯示器，內建Google行動服務，不需連結筆電可直接下載使用應用程式，提供65吋、75吋與86吋3種機型。圖／BenQ提供
推出4K遊戲投影機X系列3款機型全陣容，最短1.53m即可投影100吋大畫面。記者黃筱晴／攝影
推出4K遊戲投影機X系列3款機型全陣容，最短1.53m即可投影100吋大畫面。記者黃筱晴／攝影
BenQ量子點遊戲Google TV專屬GAME ZONE搭配專屬遙控器，讓消費者快速進入遊戲時光。記者黃筱晴／攝影
BenQ量子點遊戲Google TV專屬GAME ZONE搭配專屬遙控器，讓消費者快速進入遊戲時光。記者黃筱晴／攝影
最適合Mac外接的螢幕PD3225U，無需透過軟體即可精準實現MacBook與外接螢幕間的色彩一致性。記者黃筱晴／攝影
最適合Mac外接的螢幕PD3225U，無需透過軟體即可精準實現MacBook與外接螢幕間的色彩一致性。記者黃筱晴／攝影
BenQ螢幕掛燈ScreenBar Pro重磅新登場。記者黃筱晴／攝影
BenQ螢幕掛燈ScreenBar Pro重磅新登場。記者黃筱晴／攝影

X

延伸閱讀

MLB／姓氏念「Deng」但拼「Teng」 鄧愷威自己google的

Fandom研究顯示娛樂群體改變嗜好首選遊戲 互動成就感高且易投入掌控劇情

高通與Google合作 推適用驍龍處理器Windows PC上的Chrome瀏覽器

電競／視格鬥電競為一生志業 林立偉未來退役有教練夢

相關新聞

可樂果「縮小成1/4」還有新口味 草莓牛奶爆米花也登場

「Magi Planet 星球工坊」即日起推出全新爆米花伴手禮系列，共計有「玉米濃湯」、「雙色地瓜」，以及期間限定、使用...

中台灣第一家「小狐狸」Maison Kitsuné來了！Blackpink Jennie同款背心、開襟衫都買得到

台中的朋友們久等了！被消費者暱稱為「小狐狸」的時尚品牌Maison Kitsuné正式進駐新光三越台中中港店，而這也是品...

小確幸！大雪山、八仙山遊樂區 這4天12歲以下免費入園

歡慶兒童節！林業及自然保育署台中分署所轄大雪山及八仙山國家森林遊樂區，本月4日至7日，12歲以下兒童可享免費入園，此消息...

星巴克第2杯半價！南高屏限定 憑TPASS月票爽喝1個月

南高屏星迷快揪喝！星巴克宣布將於4月1日至30日，推出「星巴克美好小旅行．出發｜高雄、南高屏通勤月票TPASS限定」優惠...

愚人節限定！必勝客「蛇圈圈」超惡搞 達美樂鳳梨x3倍

4月1日是愚人節，也是餐飲品牌大秀創意的時候。「達美樂」宣佈，自即日起販售「氣死義大利人披薩」，標榜使用台灣金鑽鳳梨，並...

娛樂、工作全包！BenQ全系列新品搶攻電玩族、軟體工程師

看好電競娛樂的玩家市場，以及專業工作的生產力需求，BenQ宣布將在今年陸續推出一系列遊戲、電競設備，以及專為軟體工程師、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。