娛樂、工作全包！BenQ全系列新品搶攻電玩族、軟體工程師

看好電競娛樂的玩家市場，以及專業工作的生產力需求，BenQ宣布將在今年陸續推出一系列遊戲、電競設備，以及專為軟體工程師、教育/會議需求設計的新品陣容，包含量子點遊戲Google TV、4K投影機X系列、液晶螢幕MOBIUZ系列新品，旗下電競品牌ZOWIE，2024年也同步推出電競螢幕與電競滑鼠，滿足PC玩家的娛樂需求；另外，全球首台專為編碼使用的螢幕RD240Q，以及獲得Google企業設備授權協議EDLA認證的RP04與RM04系列互動觸控顯示器的推出，也能滿足不同使用場域的專業應用需求。

Google TV J-760系列，擁有4種GAME ZONE遊戲快捷功能和獨家畫質技術，搭配專屬遙控器GAME ZONE電玩控，讓玩家輕鬆開啟選單和調整遊戲設定，打造個人化遊戲體驗，並提供55/65/75吋，滿足不同空間大小需求。

為了喜愛大畫面、聲光效果的電玩族群，BenQ則是打造3款全新X系列4K遊戲投影機，最短1.53m即可投影100吋大畫面，其中X300G行動短焦遊戲投影機更搭載自動3D梯形修正與1.2倍光學電動變焦，全機輕巧3公斤，方便輕鬆移動於不同空間或攜帶外出使用。

而觀察到內部軟體工程人員的需求，全球首台專為編碼使用的螢幕RD240Q，獨家的Coding模式，能夠快速調整亮度/銳度與對比度，並有效讓每個code都能清晰顯現，無論是深色或淺色主題都能輕鬆觀看，對於經常需要夜間工作模式的軟體工程師，配備夜間守護模式與獨家光智慧2.0功能，提供最專注高效的工作環境以及長時間工作的雙眼守護。針對Mac用戶需求，BenQ也會在今年推出最適合Mac外接的螢幕PD3225U，導入獨家的M-Book模式，無需透過軟體即可精準實現MacBook與外接螢幕間的色彩一致性。