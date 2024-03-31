求婚絕佳助攻 樂斐全新春季套餐獨獻凡爾賽宮綺旎春光

浪漫的法式料理一向是求婚絕佳助攻，樂斐（LOPFAIT）本季全新推出的春季套餐尤甚如此。行政主廚鄭裕錞（Josh）帶領團隊以經典法式工藝，注入法國皇室百年的文化與藝術精粹，並邀請「1893｜Ritual」旗下香氛品牌Trudon，首次在台灣進行跨界合作，從餐廳領檯氛圍的營造，至氣味概念融入菜品，帶來兼具視覺、嗅覺、味覺、聽覺與觸覺的浪漫五感體驗。本次春季套餐共有8道菜式，即日起正式上市，每人每套3,980元起，採預訂制，僅於晚餐時段供應。

套餐以璀璨的開胃小點「珠寶盒」開啟華麗序幕。圖／樂斐提供

套餐以璀璨的開胃小點「珠寶盒」開啟華麗序幕，優雅的雙層木盒在旋轉盒蓋後迅速展開，裝盛著「珍珠」、「戒指」、「鑽石」、「琥珀」4樣開胃小點，象徵拿破崙獻給約瑟芬皇后的珠寶盒。

「珍珠」湯球融合了法式培根、洋蔥、酸白菜湯和波特酒的豐富風味，外層包裹著可可脂，一口咬下，鮮美湯汁在口中爆開。「戒指」選用春季盛產韭菜與馬鈴交錯編織後酥炸，上方綴以自製辣杏桃膠與酢醬草象徵寶石，微辣酥脆。若要求婚，也可以伴隨真的戒指上桌。

「珠寶盒」中的「珍珠」。圖／樂斐提供 「珠寶盒」中的「戒指」。圖／樂斐提供

「鑽石」精選日本白鰻慢烤至外皮微脆，拌入赤味噌，中間為主廚特製醋栗番茄，而清酒凍點綴成鑽石切面光澤。「琥珀」則翻玩經典調酒「Side Car」，將其轉譯為無酒精基底，封存著柑橘的風味；在琥珀水晶球入口咬破的瞬間，釋放出甘甜而清爽的湯汁。

「珠寶盒」中的「鑽石」。圖／樂斐提供 「珠寶盒」中的「琥珀」。圖／樂斐提供

以火柴棒點燃絢麗火花的冷前菜「法國白蘆筍、玫瑰蛋白霜、爆米花」，是為歌頌約瑟芬皇后熱愛的玫瑰園，記憶拿破崙與約瑟芬的戀曲。以春天盛產白蘆筍製作成綿密奶凍布丁，入口後有著淡雅的爆米花的香氣，上方交錯排列的白蘆筍象徵著開場的火柴棒，佐以咖啡風味油，最後撒上玫瑰蛋白霜。

法國白蘆筍、玫瑰蛋白霜、爆米花。圖／樂斐提供 冷前菜「法國白蘆筍、玫瑰蛋白霜、爆米花」，以火柴棒點燃絢麗火花。圖／樂斐提供

前菜「金標伊比利火腿、法國魚子醬、白龍王玉米」延續爆米花香氣，以玉米為主軸創作出繁花綻放的春菊，以如水果般清甜的台灣白龍王玉米，下方佐以用手工春捲皮烤製而成脆口酥皮，與伊比利火腿、玉米揉合豬板油製成的特製醬泥，一旁搭配法國魚子醬，結合山海滋味，鮮美馥郁。

金標伊比利火腿、法國魚子醬、白龍王玉米。圖／樂斐提供

冷沙拉「南非鮑魚、芭樂、時令蔬菜」宛如在春日盛放的綠意中，輕盈漫步於凡爾賽的湖畔。嚴選南非鮑魚切丁後拌上甘甜的鮑魚肝醬，佐以澄清芭樂汁象徵湖水鏡面，而Josh將驚喜巧思加入於芭樂泡泡中，不僅為菜品增添了一份趣味，更寓含著對自然美景的珍惜和對地球環境保護的呼籲。

南非鮑魚、芭樂、時令蔬菜。圖／樂斐提供

湯品「法式澄清湯、有馬山椒、船釣小卷」，特別以桌邊服務和虹吸式萃取的演示過程，再現凡爾賽宮阿波羅噴泉意象。湯品基底為經典的法式雞肉澄清湯，加入竹筍殼、肉桂、百里香等數種香料，增添木質香氣；選用日本干貝搭配香麻的有馬山椒，外層以雕花的新鮮船釣小卷包覆，配上油封櫛瓜、番茄泥及海蘆筍增加鮮味。

法式澄清湯、有馬山椒、船釣小卷。圖／樂斐提供

熱前菜「鵪鶉、雞油菌、法國黑松露」選用嘉義鮮嫩鵪鶉，取其鵪鶉的胸，中間鑲嵌特製雞肉餡，整體外層包覆豬網油，刷上蜂蜜雞汁醬反覆香烤入味，搭配雞油菌、紅鳳菜等時令食材，佐以咖啡黑松露醬。饕客可依照個人喜好，淋上適量蜂蜜，進一步增添風味層次。

鵪鶉、雞油菌、法國黑松露。圖／樂斐提供

主菜「牛菲力、煙燻骨髓、鴨肝」是經典法式老菜皮蒂維耶酥皮餅（Pithivier），過去Josh曾經在冬季套餐中做過乳鴿版本。在這次春季套餐當中，為了讓酥皮餅吃起來更清爽，刻意選用油脂含量低的南美牛菲力，與紅酒燉牛尾燉肉餡、鴨肝及菠菜疊入派皮中，吃的時候淋上濃郁的煙燻骨髓醬汁，每一口都是奢華的滋味。

主菜「牛菲力、煙燻骨髓、鴨肝」。圖／樂斐提供