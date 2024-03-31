村上隆現身台灣！吃滷肉飯、逛夜市嗑美食 粉絲：不揪的喔

知名日本藝術家「村上隆」近日現身台灣，並於個人ig曝光多個行程。其中包含位於大稻埕的「AKA Café」、西門町的「天天利」，以及「寧夏夜市」等地。村上隆也於發文中表示「好久沒有來台灣放鬆了！」。許多粉絲得知訊息後，也紛紛留言表示歡迎。

不論在藝術界或潮流界都極具影響力的村上隆，以「超扁平」的藝術風格著稱，更經常與各大名牌合作，打造出人人搶購的聯名商品。3月29日時，村上隆即在大稻埕的預約制咖啡廳「AKA Café」打卡，並且表示「好久沒有來台灣放鬆了」。同時在品嚐冰拿鐵之後，村上隆也特地學習以中文講出「超好喝！」引起現場一陣歡笑聲。

除此之外，村上隆還在同行者的帶領下，前去西門町「天天利」品嚐代表性的「滷肉飯＋半熟荷包蛋」，路上也多次被粉絲認出，而村上隆也熱情地跟幸運粉絲合照、簽名。另外一支影片中，則可看到村上隆前去「寧夏夜市」，享受台北的夜生活。

除了村上隆本人打卡之外，在「taiwan_meshi」的ig，也發表名為「村上隆さんといく台北散歩11選」的影片，內容紀錄村上隆在台北的行程。除了AKA café、天天利、寧夏夜市之外，還包括前往「老艋舺鹹粥店」、「迪化街」、「金峰滷肉飯」、「中正紀念堂」、「雙月」、「杭州小籠包」、「豆花莊」，還有「香日子 台灣茶」作為伴手禮。根據影片，村上隆沿途品嚐到鹹粥、紅燒肉、愛恨椒芝麵、小籠包、愛玉檸檬冰等各家餐點。

對於村上隆的台北行程內容曝光，粉絲也紛紛留言表示「Welcome to Taipei」、「我想帶村上桑去吃好料的」、「Welcome to Taiwan」。也有網友表示「隆哥 來台灣不找？」、「不揪的喔」。