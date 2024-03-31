只用臉書、IG就落伍 MZ世代出去玩必做10件事…你還年輕嗎？

你在網友眼中還年輕嗎？

俗話說人不輕狂枉青年，有些事年輕時不做就後悔了！《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你一起來盤點「MZ世代出去玩必做的10件事」，趕快來看看你在網友眼中還年輕嗎！

從韓國流傳來台的詞彙「MZ世代」到底是什麼意思呢？M世代（Millennials，千禧世代）為1981年至1996年出生的族群，Z世代（Zoomers）則代稱1997年至2012年出生的族群。MZ世代涵蓋1981年至2012年的年輕人，從小接觸網路、科技產品成為「數位原住民」，在旅遊方面，比起物超所值更注重實際體驗、當下感受。現在就趕快跟著我們一起來看看MZ世代出去玩都會做什麼吧！

image source:示意圖／pexels

No.10 COS系列｜租借服飾嘗試特殊打扮

MZ世代擁有包容多元的特質，不論是走到哪個地區或國家，都想體驗不同族群文化。韓國會去景福宮體驗韓服；到泰國旅遊則會前往鄭王廟拍攝泰服美照；如果是日本東京，也會安排淺草行程，體驗各式和服穿搭；進入迪士尼或各種樂園，許多人也選擇特別穿上校服或扮演人氣動漫角色，留下美好回憶。



有熱心卡友在Dcard上分享拍韓服美照秘訣，包含手輕扶石壁走路、擺臭臉下巴微抬、與守門將合影及轉圈圈時不要抓裙擺等，也有網友補充，「個人覺得秘訣是選對季節，不然真的很熱」。

No.9 夜貓系列｜KTV夜唱、夜衝看夜景

擁有年輕熱血的靈魂，三天三夜嗨整晚也不會累！年滿18歲考到駕照、升上大學以後，不少年輕人就會趁著晚上，相揪三五好友一起訂KTV包廂夜唱到天亮，或是男女分組進行抽鑰匙夜衝看夜景的活動，除了增進彼此的友誼之外，不少人也是因為夜衝時感情加溫，變成旁人羨煞的大學情侶呢！



許多網友也在PTT上表示，「沒抽過鑰匙...總覺得沒什麼大學青春回憶嗚嗚」、「各種夜生活都有過了，卻唯獨沒有騎車夜衝去看日出XD要趁大一有一大群朋友的時候做這件事」、「大學一年級會體驗到的會有夜遊、夜唱，夜店可以考慮不去，學長姐大多會帶你一起去」。

No.8 益智系列｜玩密室逃脫、麻將桌遊

出遊時不知道要做什麼，不少年輕人也會選擇揪朋友玩密室逃脫、劇本殺或是湊咖打麻將！近年不僅桌遊店如雨後春筍般出現，就連民宿、青年旅館也配有麻將桌、五花八門的桌遊，其中最受歡迎的桌遊類型不外乎是狼人殺和劇本殺，不僅可以根據抽到的角色進行扮演，還能抽絲剝繭推理隊友和敵人，好玩有趣之餘還能消磨時間。



許多人也推薦適合出去玩的桌遊，「情書、草泥馬、搶尾刀、電梯前、腦洞量表，盡量以簡單紙牌遊戲為主，不然太大盒或token太多會不好帶也不容易開」、「真心推薦：扇子狼人殺，利用刪去法推理角色的遊戲」。

No.7 朝聖系列｜跟風打卡網美網帥景點

想要跟得上流行，身為年輕人當然也不能錯過KOL們愛去的私房景點！不論是網紅曾走訪過的咖啡廳、觀光勝地，還是IG網美、網帥推薦人氣餐廳、夜市小吃、必買伴手禮，有著明星光環掛保證，就算必須提早預約、大熱天排隊等待，成功打卡、品嚐到這些美食也會覺得物超所值！

雖然網紅帶起排隊熱潮，不過先前台北市大同區人氣咖啡廳「三層」就曾因網美把店內裝潢當成攝影棚，擋住出入口和樓梯間，影響其他消費者用餐權益，在IG限時動態正式宣佈嚴禁網美，儘管有人認為「網美其實多少有宣傳效果」，不過多數人也給予認同，「店家有Guts」、「早該做了」、「拍半小時以上店家沒收場地費很客氣了」。

No.6 吃貨系列｜吃遍私房料理美食

年輕人出去玩不知道三餐該吃什麼，大多會使用IG標籤、地圖功能搜尋美食在哪裡！只要在IG欄位打上「台北美食」、「台中美食」、「高雄美食」等，琳琅滿目的推薦選項就會跟著映入眼簾，現在也有特別經營美食帳號的IG部落客，追蹤就能馬上獲得從北到南的美食資訊。

有網友在PTT八卦版分享「怎麼這麼多美食IG客」，好奇是否是YouTuber後的新興職業，也有人分享IG美食霸主，「高雄必推大口袋」、「台中的我最喜歡阿霞，雖然很多人不喜歡她那種拍照拍得很刻意的風格」、「身為台南人，最喜歡77.food跟愛吃妹吃台南，還有money花露露」。

No.5 拍照系列｜跑咖拍美照、拍貼人生四格

你知道「跑咖」是什麼意思嗎？流行於年輕世代的跑咖其實就是代表「跑咖啡廳」的意思，熱衷於到咖啡廳探店的年輕男女，除了品嚐店內招牌飲品和甜點、拍攝打卡照片，最後的行程當然也不忘來到近期紅遍全台的拍貼機店，戴上造型髮箍、換上制服，和閨蜜來張人生四格美照。



許多拍貼機狂熱者也分享，「很多文創園區裡面的展覽也都會有拍貼機，大部分展覽裡面的都是一次50元兩張」、「ATT四樓是玩具總動員的很可愛～」、「今天發現微風信義B2日本橋海鮮丼對面也有一台，而且拍起來是韓系復古的感覺，超可愛的！推推！」。

No.4 聽團系列｜跑音樂祭、聽演唱會

相比其他世代喜歡主流音樂，MZ世代的族群更喜歡跑遍大港開唱、浮現祭、台灣音樂祭等場合，聆聽非主流的獨立樂團！舉例來說，像是去（2023）年獲得金曲獎最佳演唱組合的Crispy脆樂團，還有分別獲得第25屆、第32屆金曲獎最佳樂團獎得主麋先生、落日飛車，這些新世代樂團加入創新元素，獨特的曲風更是受到眾多年輕人追捧跟隨。



日前有網友透露公司年輕女職員喜歡聽樂團告五人、麋先生等，好奇還有哪些年輕樂團時，其他專業聽團仔也分享，「茄子蛋的紅度應該不用說了，真要推，唯一推美秀」、「現在紅的是落日飛車吧」、「懷念早期的告五人，現在大推珂拉琪」、「賀爾蒙少年、冰球」。

No.3 手作系列｜參加DIY、做蛋糕課程

MZ世代比起把旅遊行程排滿滿，更注重於當下實質的體驗和感受，現今年輕人流行參加豐富好玩的DIY課程，不論是自己做蛋糕、漁場摸蜆，還是體驗蠟燭香氛、馬賽克燈、手作地毯、情侶對戒，都能直接在網路上報名預約，不僅在體驗過程中可以感受到療癒氛圍，最後還有成品可以帶回家。

許多網友也熱烈推薦，「每次體驗類型的活動都要去參一咖」、「我最近有看到聯誼也有調香香氛跟手作甜點蠟燭的課程，超可愛！我已經揪姐妹報名參加」、「閒暇時間就會想報名一些課程，像是手作地毯、調香香氛、酒精畫體驗、串珠之類的」、「我之前有去手工盆栽跟手工皂，老師人都超nice」。

No.2 短影系列｜拍抖音片、IG Reels

隨著速食文化來襲，短影音世代隨之蓬勃發展，有別於以往YouTube長片，時至今日富含創意的MZ世代不只經營IG Reels，還會特別開設抖音、TikTok帳號，拍攝幽默好笑、美食介紹等短片，吸引大批同好關注，像是〈科目三〉、〈恐龍扛狼〉、〈我姓石〉等歌曲在抖音均掀起翻拍熱潮。

不過短影音也引發爭議，先前抖音神曲〈科目三〉風靡台灣，除了消費者要求海底撈店員跳〈科目三〉，就連寧夏夜市也自主舉辦「就是要到寧夏〈科目三〉」活動，引發外界質疑有舞統台灣嫌疑，對此寧夏夜市觀光協會總幹事黃大昌也出面回應，主要只是希望年輕人做轉傳，美食、音樂和舞蹈應無國界。

No.1 文青系列｜逛文創市集、看藝文展覽

喜歡文藝類型的年輕人，大多都會選擇逛逛文創市集、看藝文展覽，現今各縣市也相繼出現特色文創市集，不論是北部的四四南村、松菸、華山，還是台中彩虹眷村、審計新村、高雄駁二、美濃民俗村等，每逢週休六日、國定假日都會有限定市集，吸引眾多喜歡文創品牌的年輕族群走走逛逛。

許多人特別在Dcard上推薦，「我個人超級喜歡～以前假日只要沒事就會去逛市集，喜歡在市集買很多小物，逛累了就買杯咖啡休息」、「喜歡逛市集+1，之前去台中的時候有去過小蝸牛市集，假日那邊還有歌手表演，可以一邊逛市集一邊享受音樂整個超愜意」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年03月29日至2024年03月27日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『MZ世代出去玩必做的事』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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