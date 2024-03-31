快揪喝！註冊酒吧指南 連續3個月消費滿1500元抽免單

2024首屆《PAPERPLANE酒吧指南》揭曉，由逾百位專業評審加上半年消費者跑吧精確數據，共同評選出首屆年度最佳新酒吧獎、最佳調酒師專業及服務獎等共9大獎項。除公布得獎名單，更精心策劃為期3個月的「跑吧活動」，消費者自即日起至6月30日期間，註冊「PAPERPLANE酒吧指南及隨行卡」，並至指南推薦入圍的64家酒吧消費，單筆滿1,500元即有機會享整張免單，再抽五星級飯店住宿。

「跑吧活動」期間，在任一指南推薦酒吧使用「隨行卡」消費，除立即享最高12%回饋金，單筆滿1,500 元即可參加抽獎，每抽 2 次可額外獲得 1 次抽獎機會，獎項包含紅利、贊助商贈品，最大獎則為整張免單。

此外，以隨行卡消費累計 10 間指南推薦酒吧，就有機會抽中五星級飯店住宿，以及6,666 元喝酒金；消費累計達到 30 間酒吧，更有機會獲得8,888 元喝酒金，同時達成者，還能受邀參加 2025 年的指南消費者評審團。

本屆《PAPERPLANE酒吧指南》全台共有 64 間酒吧入選指南推薦，範圍涵蓋台北、台中、台南、高雄與金門，包括深受國際酒吧圈愛戴的 INDULGE Bistro、Vender Bar、Moonrock 等知名酒吧之外，亦有 MAD:MEN、Bar Alter 等新開酒吧值得探訪。

「最佳音樂氛圍獎」由Drizzle by Fourplay獲獎，創辦人Allen為台灣酒吧界的斜槓者，擅長人間觀察的Allen重視顧客的聽覺享受，讓人在啜飲調酒同時忘卻煩惱。「最佳環境裝潢氛圍獎」得獎酒吧為Tor Dāy，保留傳統老建築的風格令人感到熟悉溫暖；「最佳酒單設計與創意獎」為Bar Pine松，每季酒單藉以分享台灣每個角落的美好故事為設計。「最佳餐酒搭配體驗獎」由[tei] by O'bond以揉合台灣茶與調酒體驗獲獎。

「最佳團隊好客及服務精神獎」則由The Public House的貼心款待、親切面對每一位客人的獲得評審好評。「最佳調酒師專業及服務獎」獲獎酒吧Liquid Art則是憑藉其對於調酒和酒單的深入理解打敗其他入選者。「年度最佳新酒吧獎」WU無摘下佳績，即使沒有酒單，但其獨特的調酒風格和無限展延的風味，贏得了評審的肯定，成為年度最佳新酒吧獎的獲獎者。

此次獲得首屆「年度最佳酒吧獎」的Bar Home，集結各項優異表現脫穎而出，除待客親切熱情，評審們也對其調酒師和廚師精心設計的菜單和酒單，給予全方位肯定。Bar Home將與全球銷售第一的Jameson愛爾蘭威士忌強強聯手，推出跑吧活動期間限定調酒。更多詳細資料見官網（官方網站 https://flyingclub.io/）。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康