別只點咖啡！路易莎2款全新「鹹磚壓」 限期嘗鮮享9折

長年盤踞路易莎熟食排行榜熱賣第一名的超人氣輕食「磚壓系列」，4月1日起推出兩款風味絕佳的經典口味——「打拋豬磚壓」（定價70元）與「青醬燻雞磚壓」（定價60元）。新品甫上市4月1日（一）至14日（日）連續兩週，期間限定提供9折嘗鮮優惠價，最低只要54元起，就可以品嚐路易莎帶來的濃郁美好滋味。

據統計，光是早餐就佔了路易莎超過三成以上的業績。來路易莎點咖啡飲品的消費者中，更有一半以上的人都會加點輕食，一般坊間咖啡廳普遍只有提供現成三明治或麵包類輕食，也因此路易莎現做現烤的「磚壓系列」，一直在同級咖啡廳中是「無敵」的存在。

本次全新推出的「磚壓系列」兩種新口味，不但採用了最為適合製作磚壓的風味吐司，吐司本身也是路易莎特製。「打拋豬磚壓」搭配打拋豬餡料，加熱到恰到好處之際，與牽絲的乳酪融合為一的口感讓人難以抗拒。「青醬燻雞磚壓」同樣採用風味吐司，悉心製作的青醬、燻雞內餡與乳酪絲，彷彿是現行暢銷口味青醬野菇的升級版本。