快訊

寶林饒河店個案 王必勝公布米酵菌酸檢驗結果 籲不要恐慌

總質詢開天窗背後 民進黨設內規減半質詢時間 立委也無奈

華爾街日報專訪張忠謀 自曝：中年創業祕辛與優勢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

別只點咖啡！路易莎2款全新「鹹磚壓」 限期嘗鮮享9折

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
路易莎咖啡「磚壓系列」新品推出，打拋豬（前）與青醬燻雞享期間限定嘗鮮價9折優惠。圖／路易莎提供
路易莎咖啡「磚壓系列」新品推出，打拋豬（前）與青醬燻雞享期間限定嘗鮮價9折優惠。圖／路易莎提供

長年盤踞路易莎熟食排行榜熱賣第一名的超人氣輕食「磚壓系列」，4月1日起推出兩款風味絕佳的經典口味——「打拋磚壓」（定價70元）與「青醬燻雞磚壓」（定價60元）。新品甫上市4月1日（一）至14日（日）連續兩週，期間限定提供9折嘗鮮優惠價，最低只要54元起，就可以品嚐路易莎帶來的濃郁美好滋味。

據統計，光是早餐就佔了路易莎超過三成以上的業績。來路易莎點咖啡飲品的消費者中，更有一半以上的人都會加點輕食，一般坊間咖啡廳普遍只有提供現成三明治或麵包類輕食，也因此路易莎現做現烤的「磚壓系列」，一直在同級咖啡廳中是「無敵」的存在。

本次全新推出的「磚壓系列」兩種新口味，不但採用了最為適合製作磚壓的風味吐司，吐司本身也是路易莎特製。「打拋豬磚壓」搭配打拋豬餡料，加熱到恰到好處之際，與牽絲的乳酪融合為一的口感讓人難以抗拒。「青醬燻雞磚壓」同樣採用風味吐司，悉心製作的青醬、燻雞內餡與乳酪絲，彷彿是現行暢銷口味青醬野菇的升級版本。

兩種全新滋味的磚壓，為您帶來「炙炙豬雞、欲罷不能」的微奢輕食饗宴，歡迎自4月1日起到店體驗。黑卡會員於每日11點前還有咖啡第二杯半價的活動，吃飽喝足，一次搞定。

4月1日14日買路易莎磚壓系列新品，享9折嘗鮮優惠。圖／路易莎提供
4月1日14日買路易莎磚壓系列新品，享9折嘗鮮優惠。圖／路易莎提供
路易莎咖啡「磚壓系列」現做現烤，是熟食排行榜熱賣第一名的人氣商品。圖／路易莎提供
路易莎咖啡「磚壓系列」現做現烤，是熟食排行榜熱賣第一名的人氣商品。圖／路易莎提供

咖啡廳 路易莎

延伸閱讀

無聊咖啡惹是非？吳宗憲露面一口氣全說了

台灣獨有！外國人讚早餐店吐司超美味 饕客揭密：「醬料」是靈魂

他讚全家咖啡1設計不滲漏 用折扣便宜好喝：根本是超商龍頭

白沙屯媽停駕芳苑福海宮 沿路名店咖啡、牛排、干貝免費招待香燈腳

相關新聞

身份證有「1、4、5」任兩碼！和牛、烏魚子吃到飽

迎接4月到來，馬辣集團集結旗下燒肉、鍋物品牌，推出一系列免費升級方案。凡證件包含「1、4、5」任兩碼，就可免費升級，享受...

影／星宇航空台中啟航 張國煒：盼台中機場成為桃機第二備用機場

星宇航空今天正式啟航台中航線，首波航點包括日本高松、澳門及越南峴港，今天一早搭日本高松旅客興奮說，終於不用趕到桃園機場搭...

別只點咖啡！路易莎2款全新「鹹磚壓」 限期嘗鮮享9折

長年盤踞路易莎熟食排行榜熱賣第一名的超人氣輕食「磚壓系列」，4月1日起推出兩款風味絕佳的經典口味——「打拋豬磚壓」（定價...

台中起飛！盧秀燕：虎航7月增3航線 張國煒：星宇來台中搶奪先「機」

國人出國人數不斷創新高，星宇航空今天正式啟動台中航線，首波航點包括澳門、日本高松及越南峴港。台中市觀旅局表示，台中機場潛...

CITIZEN最霸氣飛行表報到！大表徑兼備兩地時區功能 戴上手就是帥

無論你是航空迷還是經常出遊的旅人，都會愛上日本鐘表大廠CITIZEN推出的最新PROMASTER SKY系列飛行表！不只擁有能顯示兩地不同時區的功能，還配有航空飛行尺，以及超大表徑，戴上手自然流露出何謂「帥氣」！

Tory Burch重開東區百貨門市 塑造出紐約旗艦店奢華感 經典袋包沾惹盎然春意

紐約時尚品牌Tory Burch在2023年看好台灣市場，因此收回代理權改為直營，並在去年進駐台北新光三越百貨A8館，打造全新專賣店。而今年適逢SOGO百貨復興館大動作改裝，於是Tory Burch也調整了原有店櫃，移至4樓重新開幕，帶給消費者嶄新形象。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。