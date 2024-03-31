台中起飛！盧秀燕：虎航7月增3航線 張國煒：星宇來台中搶奪先「機」

國人出國人數不斷創新高，星宇航空今天正式啟動台中航線，首波航點包括澳門、日本高松及越南峴港。台中市觀旅局表示，台中機場潛力很大，中部8縣市共730萬人市場，航空業者看中此市場，虎航今年7月要推夏季飛日本和韓國定期航班，該公司也會申請冬季定期航班。

星宇航空今天首班日本高松線起飛前舉辦首航儀式，台中市長盧秀燕出席致詞說，目前台中已開通12條航線，恢復至疫情前的9成，台灣虎航今年7月將增加3條航線，包含台中至日本東京、台中至日本名古屋及台中至韓國釜山；最快今年7月台中機場航線將超越疫情前水準；觀旅局表示，航空業者看中台中機場潛力，虎航今年冬季也預計申請國外定期航線，讓中部旅客搭機更方便。

星宇航空台中航線包括澳門、日本高松及越南峴港，今早首班日本高松線起飛前，在台中機場舉辦首航儀式。星宇航空董事長張國煒說，該公司計畫今年底再買1架新飛機到台中，屆時就有3架飛機到台中機場過夜，因應國際線載客需要。

張國煒表示，星宇航空這次來到台中，希望「搶奪先機」，也盼在台中落地生根；台灣其他國際機場運能逐漸飽和的情況下，台中機場發展成國際級航空站指日可待，期許未來星宇能在台中開通更多航線，讓中部民眾出國更便利。

台中市觀旅局長陳美秀表示，市府與中央積極合作拓展國際航線，與航空公司、代理商、旅行業者等聯繫會商，自疫後僅1條航線，到目前已開航12條，包括胡志明市、河內、澳門、香港、南京、仁川、峴港等7條定期航線，以及馬尼拉、釜山、濟州、富國島、高松等5條不定期包機航線。

民進黨立委蔡其昌表示，他去年協調的航線包含台中飛東京、大阪、沖繩及札幌，但因為這4個機場，日本地勤量能不足，仍在等待，星宇航空很積極，今天就先開航台中到高松的航線，希望未來在今年年底前，也能夠聽到好消息，繼續拓展日本重要城市的航線。