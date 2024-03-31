CITIZEN最霸氣飛行表報到！大表徑兼備兩地時區功能 戴上手就是帥

無論你是航空迷還是經常出遊的旅人，都會愛上日本鐘表大廠CITIZEN推出的最新PROMASTER SKY系列飛行表！不只擁有能顯示兩地不同時區的功能，還配有航空飛行尺，以及超大表徑，戴上手自然流露出何謂「帥氣」！

PROMASTER系列表款最為消費者熟知的多是潛水表，但CITIZEN的能耐可不僅如此，無論是上山下海，還是飛上天，都能在這以戶外風格為主的系列中，找到合適表款選擇，全新的TRAVELER GMT機械飛行腕表，就是最好例證！像是這系列配備的夜光時標及指針、表盤外圈航空飛行尺等功能，完全能滿足專業飛行表的需求。不僅如此，表圈側邊和表冠採用滾花加工，增加摩擦阻力的同時有著更好的操作手感，即時配戴飛行手套也能輕鬆操作。而且為了在飛行員配戴安全頭盔時，能夠正確快速地辨別時間，選用大表徑深色面盤之外，單面防眩光藍寶石玻璃鏡面同樣能夠減少反光影響。還提供了兩地時區指示功能，對於經常跨時區旅行的玩家們十分便利。

CITIZEN男表代言人韋禮安演繹PROMASTER SKY系列NB6045-51H腕表，約37,800元。圖／CITIZEN提供

同為日本品牌的Orient Star則受到英仙座流星雨啟發，在其M34系列下推出F8 Date旗艦款腕表。最特別的就是表盤先以手工雕刻出像是流星畫過天際的紋路，並採用Epson光學多層膜技術，產生正常塗漆無法實現的效果，因此能在金屬板上創造出如深奧宇宙的色調，讓配戴者能仔細把玩。

CITIZEN PROMASTER SKY系列NB6045-51H腕表，鍍精鋼表殼、表鍊，約35,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN PROMASTER SKY系列NB6045-51H腕表，鍍黑色精鋼表殼、表鍊，約37,800元。圖／CITIZEN提供