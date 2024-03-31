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星宇航空台中啟航 首波飛日本高松、澳門、越南峴港

中央社／ 台中31日電
星宇航空台中航線今天正式啟航，同步飛往日本高松、澳門、越南峴港，台中市長盧秀燕參加首航典禮。聯合系資料照
星宇航空台中航線今天正式啟航，同步飛往日本高松、澳門、越南峴港，台中市長盧秀燕參加首航典禮。聯合系資料照

星宇航空今天啟航台中航線，首波航線有日本高松、澳門、越南峴港，提供中部民眾出國更便利選擇；台中市府媒合100多家觀旅業者，旅客憑登機證、護照可享在地優惠。

星宇航空啟航台中航線，上午在首班日本高松航班出發前，在台中航空站出境大廳舉行首航聯合剪綵儀式；星宇航空董事長張國煒、台中市長盧秀燕、民進黨立委蔡其昌、何欣純及台中航空站主任張瑞澍與會。張國煒也親自送旅客登機。

蔡其昌致詞指出，台中國際機場過去被「唱衰」到今天量能逐漸擴大，從第一航廈、第二航廈的完工，目前已規劃第三航廈，代表台中國際機場很有潛力，中部地區旅客也有需求。

盧秀燕表示，目前台中機場有7條定期航線，5條不定期航線包機，已恢復到疫情前9成。盧秀燕預告，今年7月台灣虎航將增加日本東京、名古屋及韓國釜山航線，屆時台中國際機場的航線將超過疫情前；中部地區民眾出國更方便，外國觀光客進入中部地區，對經濟、觀光也都有幫助。

張國煒則說，台中是星宇航空在台灣的第2個據點，十多年前台中國際機場還是篳路藍縷階段，台中經濟實力很強，但航空站始終無法具有規模，台中國際機場應發展為桃機的第二備用機場，星宇航空到台中搶奪先機、落地生根。

歡慶台中航線開航，星宇航空也與知名電動機車Gogoro合作，首波活動對搭乘台中航線旅客祭出加碼優惠，即日起至6月30日搭乘星宇航空台中出發班機，即可抽Gogoro電動機車，即日起至4月30日，購買Gogoro電動機車有機會抽星宇航空台中澳門來回商務艙機票。

台中市政府觀旅局也媒合100多家觀旅業者，包含伴手禮店家、觀光工廠、旅宿業等，搭乘星宇航空旅客憑登機證、護照可享優惠。

機場 航線

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