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Tory Burch重開東區百貨門市 塑造出紐約旗艦店奢華感 經典袋包沾惹盎然春意

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
適逢SOGO百貨復興館大動作改裝，於是Tory Burch也調整了原有店櫃，移至4樓重新開幕，帶給消費者嶄新形象。記者吳致碩／攝影
適逢SOGO百貨復興館大動作改裝，於是Tory Burch也調整了原有店櫃，移至4樓重新開幕，帶給消費者嶄新形象。記者吳致碩／攝影

紐約時尚品牌Tory Burch在2023年看好台灣市場，因此收回代理權改為直營，並在去年進駐台北新光三越百貨A8館，打造全新專賣店。而今年適逢SOGO百貨復興館大動作改裝，於是Tory Burch也調整了原有店櫃，移至4樓重新開幕，帶給消費者嶄新形象。

SOGO百貨復興館的全新店裝，和Tory Burch在新光三越百貨A8館相同，採用與紐約旗艦店採用同樣的空間設計概念。門店上方的幾何造型磁磚營造出摩登時尚感，店內大量使用木質、藤編元素，搭配簇絨地毯、花卉印花椅凳與綠色植栽，其間點綴黃銅元素，營造溫馨奢華的氛圍。除了豐富成衣系列選擇之外，Tory Burch也帶來全新包款、配件與鞋履，讓消費者可以完整感受新季度的品牌主題。像是招牌的「老花」T Monogram系列包款，也都換上水藍、橄欖綠等配色，來呼應春天氣息。

Michael Kors品牌大使多賢所演繹的白色大型Tribeca鍊帶包，曝光之後就詢問度破表。圖／Michael Kors提供
Michael Kors品牌大使多賢所演繹的白色大型Tribeca鍊帶包，曝光之後就詢問度破表。圖／Michael Kors提供

不僅Tory Burch讓熱銷包款點綴新色彩，同樣來自紐約的Michael Kors讓旗下被暱稱為「牛奶糖包」的Tribeca鍊帶包，也改以不同材質跟配色現身。這一季，Michael Kors利用水洗磨邊丹寧工藝、吸睛搶眼的璀璨亮片及經典印花硬面皮革等多樣設計，讓讓Tribeca包款煥然一新。而且全球品牌大使多賢所演繹的白色大型款，更是曝光之後就詢問度破表，直接成為Michael Kors當前最熱賣的包款之一。

Tory Burch位於SOGO百貨復興館門店重開，也帶來全新包款、配件與鞋履，讓消費者可以完整感受新季度的品牌主題。圖／Tory Burch提供
Tory Burch位於SOGO百貨復興館門店重開，也帶來全新包款、配件與鞋履，讓消費者可以完整感受新季度的品牌主題。圖／Tory Burch提供

SOGO百貨復興館的全新店裝，和Tory Burch在新光三越百貨A8館相同，採用與紐約旗艦店採用同樣的空間設計概念。圖／Tory Burch提供
SOGO百貨復興館的全新店裝，和Tory Burch在新光三越百貨A8館相同，採用與紐約旗艦店採用同樣的空間設計概念。圖／Tory Burch提供

Michael Kors Tribeca綠色大型鍊帶包，19,000元。圖／Michael Kors提供
Michael Kors Tribeca綠色大型鍊帶包，19,000元。圖／Michael Kors提供

Michael Kors Tribeca黑色丹寧大型鍊帶包，19,200元。圖／Michael Kors提供
Michael Kors Tribeca黑色丹寧大型鍊帶包，19,200元。圖／Michael Kors提供

Michael Kors Tribeca銀色亮片小型鍊帶包，30,100元。圖／Michael Kors提供
Michael Kors Tribeca銀色亮片小型鍊帶包，30,100元。圖／Michael Kors提供

Tory Burch T Monogram丹寧水桶包，21,900元。圖／Tory Burch提供
Tory Burch T Monogram丹寧水桶包，21,900元。圖／Tory Burch提供

Michael Kors Tribeca白色大型鍊帶包，19,000元。圖／Michael Kors提供
Michael Kors Tribeca白色大型鍊帶包，19,000元。圖／Michael Kors提供

Tory Burch T Monogram壓花托特包，26,900元。圖／Tory Burch提供
Tory Burch T Monogram壓花托特包，26,900元。圖／Tory Burch提供

品牌 紐約

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