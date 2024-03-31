Tory Burch重開東區百貨門市 塑造出紐約旗艦店奢華感 經典袋包沾惹盎然春意

紐約時尚品牌Tory Burch在2023年看好台灣市場，因此收回代理權改為直營，並在去年進駐台北新光三越百貨A8館，打造全新專賣店。而今年適逢SOGO百貨復興館大動作改裝，於是Tory Burch也調整了原有店櫃，移至4樓重新開幕，帶給消費者嶄新形象。

SOGO百貨復興館的全新店裝，和Tory Burch在新光三越百貨A8館相同，採用與紐約旗艦店採用同樣的空間設計概念。門店上方的幾何造型磁磚營造出摩登時尚感，店內大量使用木質、藤編元素，搭配簇絨地毯、花卉印花椅凳與綠色植栽，其間點綴黃銅元素，營造溫馨奢華的氛圍。除了豐富成衣系列選擇之外，Tory Burch也帶來全新包款、配件與鞋履，讓消費者可以完整感受新季度的品牌主題。像是招牌的「老花」T Monogram系列包款，也都換上水藍、橄欖綠等配色，來呼應春天氣息。

Michael Kors品牌大使多賢所演繹的白色大型Tribeca鍊帶包，曝光之後就詢問度破表。圖／Michael Kors提供

不僅Tory Burch讓熱銷包款點綴新色彩，同樣來自紐約的Michael Kors讓旗下被暱稱為「牛奶糖包」的Tribeca鍊帶包，也改以不同材質跟配色現身。這一季，Michael Kors利用水洗磨邊丹寧工藝、吸睛搶眼的璀璨亮片及經典印花硬面皮革等多樣設計，讓讓Tribeca包款煥然一新。而且全球品牌大使多賢所演繹的白色大型款，更是曝光之後就詢問度破表，直接成為Michael Kors當前最熱賣的包款之一。

Tory Burch位於SOGO百貨復興館門店重開，也帶來全新包款、配件與鞋履，讓消費者可以完整感受新季度的品牌主題。圖／Tory Burch提供

SOGO百貨復興館的全新店裝，和Tory Burch在新光三越百貨A8館相同，採用與紐約旗艦店採用同樣的空間設計概念。圖／Tory Burch提供

Michael Kors Tribeca綠色大型鍊帶包，19,000元。圖／Michael Kors提供

Michael Kors Tribeca黑色丹寧大型鍊帶包，19,200元。圖／Michael Kors提供

Michael Kors Tribeca銀色亮片小型鍊帶包，30,100元。圖／Michael Kors提供

Tory Burch T Monogram丹寧水桶包，21,900元。圖／Tory Burch提供

Michael Kors Tribeca白色大型鍊帶包，19,000元。圖／Michael Kors提供