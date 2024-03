Tiffany全新1837形象廣告致意大師 六經典見證永恆

網路社群與影像發達的時代,每一秒鐘人們都可在彈指之間獲得大量影像與文字資訊。然而在1950、1960年代,商品的櫥窗設計更像是一扇任意門,帶人瞬間讓人通往另一個關於歡樂、美好、驚奇的世界。蒂芙尼(Tiffany & Co.)推出全新形象廣告《愛,始於1837》(With Love, Since 1837),不僅重新探究品牌六大經典設計,更向傳奇櫥窗設計師Gene Moore閃耀致意。

在1955年加入Tiffany & Co.的Gene Moore,擅長將珍稀珠寶在其創意下,賦予前所未聞的奇想、經典無數,而Gene Moore流傳後世的其中一句金句則是:「When someone looks into a Tiffany window, I want them to do a double-even a triple-take。」話語中除希望讓人途經櫥窗時能更為深入鑑賞,或也帶有期許人們多加拍照的隱藏意涵,玩味甚深。

過往於Tiffany & Co.工作長達39年、創作出近5,000幅櫥窗廣告佈景的Gene Moore,其經典創作包含像是一枚纏繞以鎖鏈的懸空愛心、在攝影機前手捧珠寶的雀躍人偶、又或浮在空中男士為另一半戴上戒指的雙手...當從Tiffany & Co.檔案資料庫重現天日的今天,依然為人津津樂道。本次全新形象廣告則由攝影師兼導演Dan Tobin Smith掌鏡,巧秒翻玩大師經典畫面之餘,復將象徵守護的Lock、象徵羈絆的Knot、品牌首字母的T系列、品牌經典的Tiffany® Setting、HardWear與十六石等六大系列珠寶賦予新生能量。Dan Tobin Smith是與傑出的場景設計師Rachel Thomas一同合作,並在倫敦完成了本次拍攝。模型的縮小或放大,借由攝影鏡頭的巧妙轉換接軌,進而營造出輕快明亮的視覺效果,飄逸、靈動、自由無限。