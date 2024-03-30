快訊

寶林茶室中毒案+3累計28例 王必勝：未能完全排除人為因素

桃園首件里長罷免案通過 石頭里「名醫里長」遭罷免

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Tiffany全新1837形象廣告致意大師 六經典見證永恆

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Tiffany & Co.全新形象廣告「愛，始於1837」，透過迷人的影像詮釋了品牌六大珠寶核心。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.全新形象廣告「愛，始於1837」，透過迷人的影像詮釋了品牌六大珠寶核心。圖／Tiffany提供

網路社群與影像發達的時代，每一秒鐘人們都可在彈指之間獲得大量影像與文字資訊。然而在1950、1960年代，商品的櫥窗設計更像是一扇任意門，帶人瞬間讓人通往另一個關於歡樂、美好、驚奇的世界。蒂芙尼（Tiffany & Co.）推出全新形象廣告《愛，始於1837》（With Love, Since 1837），不僅重新探究品牌六大經典設計，更向傳奇櫥窗設計師Gene Moore閃耀致意。

在1955年加入Tiffany & Co.的Gene Moore，擅長將珍稀珠寶在其創意下，賦予前所未聞的奇想、經典無數，而Gene Moore流傳後世的其中一句金句則是：「When someone looks into a Tiffany window, I want them to do a double-even a triple-take。」話語中除希望讓人途經櫥窗時能更為深入鑑賞，或也帶有期許人們多加拍照的隱藏意涵，玩味甚深。

過往於Tiffany & Co.工作長達39年、創作出近5,000幅櫥窗廣告佈景的Gene Moore，其經典創作包含像是一枚纏繞以鎖鏈的懸空愛心、在攝影機前手捧珠寶的雀躍人偶、又或浮在空中男士為另一半戴上戒指的雙手...當從Tiffany & Co.檔案資料庫重現天日的今天，依然為人津津樂道。本次全新形象廣告則由攝影師兼導演Dan Tobin Smith掌鏡，巧秒翻玩大師經典畫面之餘，復將象徵守護的Lock、象徵羈絆的Knot、品牌首字母的T系列、品牌經典的Tiffany® Setting、HardWear與十六石等六大系列珠寶賦予新生能量。Dan Tobin Smith是與傑出的場景設計師Rachel Thomas一同合作，並在倫敦完成了本次拍攝。模型的縮小或放大，借由攝影鏡頭的巧妙轉換接軌，進而營造出輕快明亮的視覺效果，飄逸、靈動、自由無限。

事實上，今日的珠寶早已破除性別迷思，例如今年奧斯卡金像獎典禮中，Tiffany & Co.品牌代言人安雅泰勒喬伊便於紅毯上配戴了高級珠寶，「鋼鐵人」小勞勃道尼也在西裝領片上配戴一只高雅的Tiffany & Co.黑絲綢罌粟胸針。事實上，無論珠寶的設計或有形體、材質使用、寶石鑲嵌運用的差別，但對於人與人之間真誠感情的連結，卻無有分野，也如廣告形象名稱「愛，始於1837」，除象徵品牌於1837年創立於紐約，也帶出了深層解讀：借珠寶傳情，進而超越時光限制、見證永恆。

Jean Schlumberger by Tiffany高級珠寶系列鉑金及18K黃金鑲嵌白色琺瑯及鑽石手環，價格店洽。圖／Tiffany提供
Jean Schlumberger by Tiffany高級珠寶系列鉑金及18K黃金鑲嵌白色琺瑯及鑽石手環，價格店洽。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.全新形象廣告「愛，始於1837」，透過迷人的影像詮釋了品牌六大珠寶核心。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.全新形象廣告「愛，始於1837」，透過迷人的影像詮釋了品牌六大珠寶核心。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock 18K玫瑰金鑲鑽項鍊中型款，21萬3,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock 18K玫瑰金鑲鑽項鍊中型款，21萬3,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.的Lock系列手環，以情侶的臉龐剪影象徵著約定與相守。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.的Lock系列手環，以情侶的臉龐剪影象徵著約定與相守。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.形象廣告「愛，始於1837」中，將Knot系列手環以緞帶勾勒出愛心，更有Knot系列的形而上神韻。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.形象廣告「愛，始於1837」中，將Knot系列手環以緞帶勾勒出愛心，更有Knot系列的形而上神韻。圖／Tiffany提供
身為品牌代言人的安雅泰勒喬伊，常於紅毯、派對上配戴Tiffany & Co.珠寶，貴氣、迷人。圖／翻攝自 IG @ tiffanyandco
身為品牌代言人的安雅泰勒喬伊，常於紅毯、派對上配戴Tiffany & Co.珠寶，貴氣、迷人。圖／翻攝自 IG @ tiffanyandco
「愛，始於1837」形象廣告以空靈視覺介紹了Schlumberger by Tiffany & Co. 十六石戒指。圖／Tiffany提供
「愛，始於1837」形象廣告以空靈視覺介紹了Schlumberger by Tiffany & Co. 十六石戒指。圖／Tiffany提供
今日的高級珠寶早已破除性別迷思，如小勞勃道尼便在今年奧斯卡配戴了Tiffany & Co.胸針，大方得體。圖／翻攝自 IG @ tiffanyandco
今日的高級珠寶早已破除性別迷思，如小勞勃道尼便在今年奧斯卡配戴了Tiffany & Co.胸針，大方得體。圖／翻攝自 IG @ tiffanyandco

Tiffany 珠寶 設計師

延伸閱讀

限時登場！Swatch打造最親民鐘表展與藝術展 邀民眾賞玩配戴在手上的藝術作品

De Beers進軍中台灣 簡珮如、陳妍嵐演繹珠寶藝術

香奈兒獅子圖騰再進化！全新珠寶展現王者帥氣

潤娥、張藝興都愛戴 Qeelin強勢進駐銀座 閃耀開幕

相關新聞

Tiffany全新1837形象廣告致意大師 六經典見證永恆

網路社群與影像發達的時代，每一秒鐘人們都可在彈指之間獲得大量影像與文字資訊。然而在1950、1960年代，商品的櫥窗設計...

週末逛台北電器展 奇美滿萬抽OLED 買LG冷氣滿額送空氣清淨機

台北電器空調影音3C大展即日起至4月1日於台北世貿一館盛大展出，奇美家電現場展出品牌全系列產品，並首度亮相Google ...

限時登場！Swatch打造最親民鐘表展與藝術展 邀民眾賞玩配戴在手上的藝術作品

從2018年開始，Swatch就陸續與世界知名博物館、美術館合作，結合大師傑作，並推出限定藝術腕表，再次詮釋多年以來品牌擁有「世界最小畫布」的美稱。今年，Swatch跨界英國Tate Gallery推出全新Swatch Art Journey系列表款，在台上市之際，還首度打造限時鐘表展與藝術展，讓一般消費者也能感受兩者結合的樂趣。

美好不假外求！HUBLOT皇金彩虹鍊帶計時表 閃耀全時刻

如何定義珍貴？大自然中的奇蹟現象如彩虹，又或是稀少、高價的物料如貴金屬，都是在概念或實際物理上讓人由心中詠嘆的珍貴美好。...

解決機場櫃檯問題 越捷6月14日開航高雄－富國島航線

越捷航空6月14日將開航高雄富國島航線，日前因無法取得機場櫃檯求助，經民進黨立委賴瑞隆協助，越捷獲分配使用D櫃檯島

500年工坊加持！Delvaux共生系列香港K11 MUSEA秀奇趣

對百年歷史的精品品牌而言，與新銳藝術家合作常能巧納創意活水、迸發驚喜。比利時王室愛用的Delvaux，正於香港K11 M...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。