Tiffany全新1837形象廣告致意大師 六經典見證永恆
網路社群與影像發達的時代，每一秒鐘人們都可在彈指之間獲得大量影像與文字資訊。然而在1950、1960年代，商品的櫥窗設計更像是一扇任意門，帶人瞬間讓人通往另一個關於歡樂、美好、驚奇的世界。蒂芙尼（Tiffany & Co.）推出全新形象廣告《愛，始於1837》（With Love, Since 1837），不僅重新探究品牌六大經典設計，更向傳奇櫥窗設計師Gene Moore閃耀致意。
在1955年加入Tiffany & Co.的Gene Moore，擅長將珍稀珠寶在其創意下，賦予前所未聞的奇想、經典無數，而Gene Moore流傳後世的其中一句金句則是：「When someone looks into a Tiffany window, I want them to do a double-even a triple-take。」話語中除希望讓人途經櫥窗時能更為深入鑑賞，或也帶有期許人們多加拍照的隱藏意涵，玩味甚深。
過往於Tiffany & Co.工作長達39年、創作出近5,000幅櫥窗廣告佈景的Gene Moore，其經典創作包含像是一枚纏繞以鎖鏈的懸空愛心、在攝影機前手捧珠寶的雀躍人偶、又或浮在空中男士為另一半戴上戒指的雙手...當從Tiffany & Co.檔案資料庫重現天日的今天，依然為人津津樂道。本次全新形象廣告則由攝影師兼導演Dan Tobin Smith掌鏡，巧秒翻玩大師經典畫面之餘，復將象徵守護的Lock、象徵羈絆的Knot、品牌首字母的T系列、品牌經典的Tiffany® Setting、HardWear與十六石等六大系列珠寶賦予新生能量。Dan Tobin Smith是與傑出的場景設計師Rachel Thomas一同合作，並在倫敦完成了本次拍攝。模型的縮小或放大，借由攝影鏡頭的巧妙轉換接軌，進而營造出輕快明亮的視覺效果，飄逸、靈動、自由無限。
事實上，今日的珠寶早已破除性別迷思，例如今年奧斯卡金像獎典禮中，Tiffany & Co.品牌代言人安雅泰勒喬伊便於紅毯上配戴了高級珠寶，「鋼鐵人」小勞勃道尼也在西裝領片上配戴一只高雅的Tiffany & Co.黑絲綢罌粟胸針。事實上，無論珠寶的設計或有形體、材質使用、寶石鑲嵌運用的差別，但對於人與人之間真誠感情的連結，卻無有分野，也如廣告形象名稱「愛，始於1837」，除象徵品牌於1837年創立於紐約，也帶出了深層解讀：借珠寶傳情，進而超越時光限制、見證永恆。
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