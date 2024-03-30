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美好不假外求！HUBLOT皇金彩虹鍊帶計時表 閃耀全時刻

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Big Bang Integrated皇金彩虹鍊帶計時碼表，結合品牌獨家「皇金」、彩虹般的寶石鑲嵌，美不勝收。圖／HUBLOT提供
Big Bang Integrated皇金彩虹鍊帶計時碼表，結合品牌獨家「皇金」、彩虹般的寶石鑲嵌，美不勝收。圖／HUBLOT提供

如何定義珍貴？大自然中的奇蹟現象如彩虹，又或是稀少、高價的物料如貴金屬，都是在概念或實際物理上讓人由心中詠嘆的珍貴美好。瑞士高級鐘表品牌宇舶（HUBLOT）推出全新Big Bang Integrated皇金彩虹鍊帶計時碼表，結合如彩虹般的寶石鑲嵌與美豔的特殊皇金（King Gold），宛如一「手」以時光為名的金色樂章，精妙且閃耀。

Big Bang Integrated皇金彩虹鍊帶計時碼表共有三大特色：特殊的珍貴皇金、與表殼整合後的一體成型式鍊帶、以及多達120顆的彩色寶石鑲嵌。所謂的「皇金」（King Gold）相近於常見的玫瑰金，主要是在黃金中加入了鉑金與銅，然而由於HUBLOT的冶金學家決定提高銅的比例，所以皇金比常見的黃金或玫瑰金色澤更為紅潤、貴氣，帶有王者的霸氣，同時成分中又因為加入了鉑金，所以具備穩定色澤和防止氧化的功用。

而一體成型式的鍊帶更讓表殼、表帶完整呈現了皇金的特色：其設計風格靈感源自Big Bang系列問世時的計時按鈕，並透過交錯的稜角、倒角，以及磨砂或鏡面的打磨效果，讓手腕的每一次轉動都帶有如鑽石火般的曼妙光芒流轉；於此同時，HUBLTO更大手筆在表殼、表圈、表帶、表扣上以隱密式鑲嵌技術運用了942顆的圓形或長方形切割的紅寶石、粉色藍寶石、紫水晶、藍色藍寶石、藍色托帕石、沙弗萊石、黃色藍寶石，與橙色藍寶石，呈現如彩虹般的漸變、飽滿與幸福感受。

HUBLOT表廠自製、由354個零件組成的UNICO HUB1280飛返計時機芯將成為表款的動力來源，同時機芯的導柱輪結構則將能讓計時碼表的運作更為穩定，並有72小時動力儲存。當皇金、精密機芯與彩虹共伴？美好不假外求，就在當下、時時刻刻。

透明的後底蓋，也能欣賞HUB1280飛返計時機芯的結構與修飾細節。圖／HUBLOT提供
透明的後底蓋，也能欣賞HUB1280飛返計時機芯的結構與修飾細節。圖／HUBLOT提供
不僅表殼、表圈運用大量寶石鑲嵌，開放式面盤的12個小時金質時標也添增以彩色標示。圖／HUBLOT提供
不僅表殼、表圈運用大量寶石鑲嵌，開放式面盤的12個小時金質時標也添增以彩色標示。圖／HUBLOT提供
一體成型式的表殼，將讓貴金屬的光澤與魅力更為全面、飽滿。圖／翻攝自 IG @ hublot
一體成型式的表殼，將讓貴金屬的光澤與魅力更為全面、飽滿。圖／翻攝自 IG @ hublot
法國足球Kylian Mbappe曾多次配戴Big Bang Integrated皇金鍊帶計時碼表，展現愜意、閃耀的運動風格。圖／翻攝自 IG @ k.mbappe
法國足球Kylian Mbappe曾多次配戴Big Bang Integrated皇金鍊帶計時碼表，展現愜意、閃耀的運動風格。圖／翻攝自 IG @ k.mbappe
Big Bang Integrated皇金彩虹鍊帶計時碼表，HUB1280 Unico自動上鍊飛返計時機芯、18K皇金表殼、42毫米、時間顯示與計時碼表功能，543萬2,000元。圖／HUBLOT提供
Big Bang Integrated皇金彩虹鍊帶計時碼表，HUB1280 Unico自動上鍊飛返計時機芯、18K皇金表殼、42毫米、時間顯示與計時碼表功能，543萬2,000元。圖／HUBLOT提供
透過交錯的磨砂或鏡面打磨與寶石鑲嵌，讓手腕每次轉動都有著曼妙的光芒流轉。圖／HUBLOT提供
透過交錯的磨砂或鏡面打磨與寶石鑲嵌，讓手腕每次轉動都有著曼妙的光芒流轉。圖／HUBLOT提供

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