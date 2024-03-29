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台灣也有受害者！高雄婦服「紅麴膠囊」遭殃 小林製藥：考慮給同等賠償

出示發票就送「雙肉拼盤」 這一小鍋全台5店限定優惠

聯合報／ 記者羅建怡/即時報導
到「這一小鍋」指定門市用餐，出示發票即送「雙肉拼盤」。圖／這一鍋提供
到「這一小鍋」指定門市用餐，出示發票即送「雙肉拼盤」。圖／這一鍋提供

這一鍋餐飲集團再次攜手台中育嬰院，邀請消費者至旗下最新品牌「叁加叁 鴛鴦泡椒酸菜魚」用餐，捐贈發票或出示旗下品牌的消費發票及載具，最高享兩百元優惠。此外，到「這一小鍋」指定門市用餐，出示發票即送「雙肉拼盤」。

「叁加叁 鴛鴦泡椒酸菜魚」主打新川台味，酸爽豐味，打破川菜口味濃重的框架。此次公益活動自4月1日至4月30日，至叁加叁門店用餐時，捐出任一張紙本發票，即招待價值100元餐點，活動期間所募得發票將全數捐至台中育嬰院。另外加碼，至叁加叁門店用餐，只要出示集團旗下品牌「這一鍋」、「燒肉同話」、「這一小鍋」、「九初」的消費發票或載具，凡點指定餐點現折100元。

此外，旗下主打湯頭專門的個人鍋物品牌「這一小鍋」也有優惠，即日起到4月14日至指定門店用餐，出示1月或2月未中獎的任一發票，即贈送價值超過百元的「雙肉拼盤」。指定門店包括：台中西屯店、台中黎明店、彰化旭光店、板橋中山店、新莊輔大店。

4月至「叁加叁 鴛鴦泡椒酸菜魚」捐出任一張紙本發票，即招待價值100元餐點任選一份(可補差額升級)。圖／這一鍋提供
4月至「叁加叁 鴛鴦泡椒酸菜魚」捐出任一張紙本發票，即招待價值100元餐點任選一份(可補差額升級)。圖／這一鍋提供

發票 載具

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