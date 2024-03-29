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珍奶「不加奶不加茶」 清心福全愚人節限定「珍珠白」
真的有人到連鎖茶飲這樣點：「我要一杯珍珠奶茶，不加茶不加奶。」清心福全為此，推出「珍珠白」。
清心福全表示，這個有趣的喝法源自於2000年左右，有消費者指定要這樣單純原味的特殊喝法，「珍珠白」就是「水+珍珠」，今年清心福全將在愚人節重現，可以咀嚼到最純粹的珍珠口感，每吸一口都是滿滿Q彈珍珠，有趣又特殊的飲品還帶有復古懷舊的氛圍。業者建議，選擇半糖或微糖、清爽微甜不膩口最佳。
「珍珠白」自即日起至4/3限期推出，限定杯款為L杯，限定價格30/35元（飲品有分區價格，實際價格以門市販售為主）。官網：https://www.chingshin.tw/。
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