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迎清明連假！全家便利商店推6重優惠　限時4天「Let’s Café特大杯拿鐵、霜淇淋」同品項第2件10元

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店4月4日至4月7日推出會員限定「週末分享日」優惠，會員可享Let’s Café特大杯拿鐵第2杯10元、Fami!ce霜淇淋第2支10元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店4月4日至4月7日推出會員限定「週末分享日」優惠，會員可享Let’s Café特大杯拿鐵第2杯10元、Fami!ce霜淇淋第2支10元。圖／全家便利商店提供

下週將迎來清明節及兒童節連假，不僅是今年春節後唯一的4天連假，亦是今年倒數第二個連假，推估民眾返鄉掃墓、出遊踏青的機會大增。為支援連假期間全台返鄉旅遊潮，全家便利商店交通幹道、車站、景點型商圈店舖，以及國道服務區商場皆全面備戰，加強「即食即飲型」商品備貨，以無需微波的金飯糰、三明治、手卷、麵包等輕食為主，讓旅客方便帶著走、隨時吃。

看好連假出遊商機，「全家」4月3日至4月7日集結線上及線下渠道推出清明連假「聰明消費學」等眾多優惠活動，如會員APP「隨買跨店取」主打Let’s Café、私品茶指定系列9杯6折起，實體店舖指定飲料、零食、冰品等百大夯品可享同品牌、同價位第2件4折；「週末分享日」則於4月4日起開跑，連續4天可享Let’s Café特大杯拿鐵、Fami!ce霜淇淋同品項第2件10元。4月3日至4月7日還有兩大滿額贈活動，於店舖使用指定支付方式消費滿500元現折50元，使用全盈+PAY最高可折80元；指定商品單筆消費滿1,000元，則贈送商品兌換券一張，可享好禮3選1。此外，「全家」Fun心取亦於4月5日至4月9日推出包裹取件活動，活動期間完成取件即可獲贈比特幣兌換序號。

4月3日至4月7日「全家」APP「隨買跨店取」推出Let’s Café、私品茶指定系列9杯6折起，包含大杯特濃美式咖啡9杯299元、特濃拿鐵9杯399元；私品茶55元系列9杯299元、65元系列9杯399元（每會員各限購2組，兌換期限至12月25日）。

4月3日至4月7日「全家」店舖推出「聰明消費學」活動，百大夯品同品牌、同價位可享第2件4折優惠，商品包含飲料、零食、冰品等豐富品項，連假出遊推薦必買。

「全家」會員限定的「週末分享日」將提前於下週四開跑，4月4日至4月7日連續4天，會員可享Let’s Café特大杯拿鐵第2杯10元、Fami!ce霜淇淋第2支10元優惠。

4月3日至4月7日到「全家」使用指定支付方式（台新／玉山／中信／富邦／永豐／聯邦銀行信用卡、全盈+PAY）購買指定商品單筆滿500元，即可現折50元，使用全盈+PAY綁定銀行帳戶或電支帳戶再加碼折30元（單筆不累贈，數量有限，贈完為止）。

4月3日至4月7日於「全家」購買指定商品，單筆消費滿1,000元，即可獲得好禮3選1兌換券，可免費兌換指定衛生紙、泡麵或鮮乳（單筆不累贈，兌換期限至5月14日）。

此外，「全家」Fun心取於4月5日至4月9日推出包裹取件活動，活動期間完成取件，即贈送價值新台幣10元的比特幣兌換序號，數量有限，兌完為止。

●附註：詳細優惠活動內容以門市、APP公告為準。

4月3日至4月7日全家便利商店店舖推出「聰明消費學」活動，零食、飲料、冰品等百大夯品同品牌、同價位可享第2件4折。圖／全家便利商店提供
4月3日至4月7日全家便利商店店舖推出「聰明消費學」活動，零食、飲料、冰品等百大夯品同品牌、同價位可享第2件4折。圖／全家便利商店提供
喜迎清明連假，全家便利商店4月3日至4月7日於APP「隨買跨店取」推出Let’s Café特濃咖啡系列、私品茶系列9杯6折起。圖／全家便利商店提供
喜迎清明連假，全家便利商店4月3日至4月7日於APP「隨買跨店取」推出Let’s Café特濃咖啡系列、私品茶系列9杯6折起。圖／全家便利商店提供

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