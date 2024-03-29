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台鐵與新北投車站推「酒家菜便當」 4月1日起限時販售

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
「台鐵酒家菜便當2.0」4月1日、4日至7日、13日至14日，共7天午餐限定販售。圖／台鐵公司提供
「台鐵酒家菜便當2.0」4月1日、4日至7日、13日至14日，共7天午餐限定販售。圖／台鐵公司提供

慶祝新北投車站108周年慶，台鐵便當與新北投車站攜手合作，推出全新的「酒家菜便當」。不僅便當菜色升級，更設計新北投車站外型餐盒，4月1日、4日至7日、13日至14日，共7天午餐限定在新北投車站月台「台鐵便當快閃店」販售，每個售價250元。

「新北投車站」原為台鐵淡水線新北投支線的終點站，台鐵淡水線於1988年停駛後，樸質典雅的木造結構車站，現今保存在捷運新北投站旁，由台北市文化基金會營運管理。這次的餐盒由基金會設計，採用新北投木造車站的造型，紙餐盒外觀採用進口素面燙膜加工，還原車站銅瓦屋頂的特殊風采。

台鐵公司表示，此次菜色由台北餐旅分處（原台北鐵路餐廳）熱愛中式料理的大廚設計，將新北投特色酒家菜宴席料理融入到便當中。主食為「苦茶油櫻花蝦炒飯佐飛魚卵」，還有超大尺寸「鹽烤海大蝦」、「虎掌燴海參」、「三杯雞杏鮑菇」及「煙燻豆包炒芹菜魷魚」。

「台鐵酒家菜便當2.0」4月1日、4日至7日、13日至14日，共7天午餐限定（11：00開賣至售完為止）在新北投車站月台「台鐵便當快閃店」販售，每個售價250元，訂購專線：02-23619309（取餐前一天下午4點止），預購者需於取餐日期至快閃店現場排隊取餐，超過中午12點未取者即轉售，現場另有台鐵經典排骨便當及鐵道周邊商品同步銷售。

北投 台鐵 新北

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