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考試季來臨 台鐵「追分」造型一卡通4月1日開賣
考試季來臨，台鐵公司與一卡通公司合作推出「《名片式車票：追分成功》造型一卡通」，將於4月1日上午10點起，在台鐵夢工場實體門市及網路商店販售。
台鐵公司指出，新推出的造型一卡通，除了名片式車票造型卡片外，還搭配著「文昌筆」、「金榜題名」吊飾，象徵著對即將參加考試的學生們的祝福和加油，祝願每位考生都能夠在考試中追求成功，開啟自己的美好未來。《名片式車票：追分成功》造型一卡通，每組售價250元，每人每次限購5組，數量有限。
台鐵公司指出，配合「追分成功」主題商品活動，台鐵夢工場實體門市及網路商店4月1日至4月30日加碼推出促銷活動，包含EMU3000城際列車迴力車筆、EMU3000城際列車保溫便當袋及E500造型筆袋等，商品數量有限。
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