韓韶禧發揮「最美小三」演技 包緊緊詮釋新款鞋履、袋包 極致性感氛圍拉滿！
近期的話題女王就是韓韶禧！在跟同是演員的柳俊烈的「認愛」風波後，幾乎天天都成網友們討論焦點，而她所代言的新加坡時尚品牌CHARLES & KEITH也懂新聞熱度操作，選在此刻曝光全新產品系列形象廣告。可以看到韓韶禧即使身穿黑色大衣，只露出腳上的芭蕾舞鞋，卻是將極致性感氛圍拉滿，不愧是擁有「最美小三」演技的女星。
今年初，CHARLES & KEITH藉由發表新的Logo，帶來嶄新概念和願景，同時也被運用於全新鞋履與袋包設計，推出L’initial系列。而此次形象廣告中，韓韶禧身穿黑色長版大衣，手拎真皮肩背包，腳踩滿版L’initial標誌緞帶芭蕾舞鞋，成為眾人注目的焦點。特別是鞋款還配上別緻緞帶環繞腳踝，既有古典氣質還帶點性感魅力，讓人沉迷於韓韶禧所營造的氛圍中。除此之外，L’initial系列真皮抽繩手提包，也跟品牌過往袋包風格截然不同，雲朵造型包型，利用小牛皮來製作，觸感柔軟舒適，彰顯出精緻度，能為日常穿搭提升質感。
另外，側刷毛的設計的真皮尖頭穆勒跟鞋，可為簡約風格創造出多種穿搭方式、復古風的Claire真皮繞踝瑪莉珍鞋，不管是單穿還是搭配上不同款式的襪子，都能展現不一樣的層次感。若是想要在尋常的搭配中，點綴性感元素，那就不可錯過以L'initial印花點綴鞋面的透膚網紗跟鞋，搭配經典尖頭鞋型，輕鬆施展迷人特質。
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