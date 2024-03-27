Jisoo領銜豪華代言陣容 歡慶卡地亞Trinity一世紀

2024年，卡地亞（Cartier）經典的Trinity戒指歡慶誕生一世紀。卡地亞首創⽩K⾦ 、⿈K⾦、和玫瑰⾦形成交錯層疊的三色金環，組合成渾圓光滑的Trinity戒指，彼此環環相扣卻又各自獨立，自1924年誕生以來席捲全球，可以說是過去百年來最暢銷的戒指。為歡慶這個特別的里程碑，卡地亞發佈全新形象，由五位卡地亞形象大使共同演繹。最初以三環頌揚親情、友情、和愛情三種形式的愛開始，如今的Trinity不僅是和諧理念與多元價值的象徵，已然是卡地亞獻給所有形式的愛的禮讚。

正如Trinity系列相互交織的三枚環圈，全新形象中，自由揮灑才華、融匯多元風貌的金智秀（Jisoo）、迷走小子（Labrinth）、保羅梅茲卡爾（Paul Mescal）、雅拉莎希迪（Yara Shahidi）和王嘉爾，各自發揮與眾不同且別具一格的魅力，經由迷走小子精心編排，交織融合的聲音隨著畫面流淌而出，每個人之間多元而緊密的關係，藉著意涵豐富、滿懷情感的Trinity環圈，傳遞卡地亞所珍視情感。

●JISOO：「Trinity充滿巴黎的時尚氛圍與經典態度」

「對我來說，Trinity是我們生活的一部分，它與多樣性的理念聯繫在一起，讓我能夠迎擁自己的一切，並鼓勵新一代也這樣做。」品牌大使JISOO說。這位全球流行歌手在Instagram上擁有超過7760萬粉絲，從最成功的女團Blackpink歌手到才華橫溢的指標性女演員，她創造了歷史並實現了無數的里程碑。「對我來說，Trinity不單蘊藏一個簡單的意義，而是用諸多方式定義『永恆的愛』。我最喜歡的，是它體現了我生命中所珍視的不同面向。」

JISOO透露，她永難忘懷第一次見到Trinity時的感受，充滿巴黎的時尚氛圍與經典態度。身為許多人心目中的時尚偶像，她喜歡Trinity能渾然天成地融入所有造型的特質，提供豐富的配戴方式：「我通常會選擇經典的Trinity三環戒指疊戴方式。想要強調單一重點時，則會換上鑲有鑽石的單戒。」

這次能與多位不同背景的品牌大使一起合作拍攝形象廣告，JISOO表示就像是一場再自然不過的編舞，將每個人的獨特美感和才華融合在一：「品牌大使之間彼此理解且默契十足，溫馨的氛圍讓我非常享受拍攝過程。所有人齊聚一堂拍攝，也呼應了Trinity的含意。」

她認為，每個經典傳奇的背後都有一段恆久不衰的故事；看著這些的故事和風格如何影響無數世代，令人十分驚豔。「我認為跨世代經典傳奇勢必擁有獨特的秘訣，且在任何作品和領域都能展現魅力。」這位影身具影響力的韓國女星說，「我希望大家能一直記得並喜愛BLACKPINK的歌曲以及我的個人首張專輯《ME》，還有我參與的所有演出和影視作品，就如同人氣始終不減的Trinity系列！」

●迷走小子透過音樂表現Trinity 雅拉莎希迪體現多元價值

「我想讓音樂展現出Trinity系列的層次，讓不同創意元素彼此碰撞，即使之間會有一些摩擦，但整體還是能互相連結，維持一定和諧。」為這次形象拍攝編排音樂的歌手迷走小子解釋。這位英國創作型歌手、音樂家兼製作人本名為蒂莫西麥肯齊（Timothy McKenzie），涉獵廣泛，作品涵蓋節奏藍調、嘻哈、說唱、靈魂樂和電子樂等多種風格，並於2020年摘下艾美獎。才華洋溢的他表示：「我熱愛合作，始終從中獲得豐沛力量和多元交流。從這一意義而言，Trinity系列所蘊含的普世精神令我深感共鳴。」

此次一起拍攝的23歲的美國女演員兼監製雅拉莎希迪（Yara Shahidi）也說，「我深信相守互助的力量。我對家庭和團隊合作的珍視，與Trinity所承載的理念不謀而合。」童星起家的她如今於哈佛大學深造，並致力於推動社會多元化發展，「Trinity啟發一種連結性，讓人容易與它產生情感上的聯結。這種聯結感非常重要，我認為這點讓Trinity成為人們歷久不衰的最愛。」

簡約又獨特的Trinity，無疑已經是超越珠寶的存在。