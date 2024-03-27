全球最輕16吋二合一筆電登台！LG gram輕薄筆電系列加了AI更聰明

看準筆電用戶對輕薄便攜的高標準，以及自由工作者、創作者非典型工作型態的行動使用需求，LG宣布在台強勢推出LG gram Pro全新極致輕薄系列筆電，其中LG gram Pro 2-in-1不僅榮獲CES 2024 創新獎，更為世界上最輕的16吋翻轉觸控筆電 ，重量僅1,399公克。

全新一代LG gram輕薄筆電系列包含LG gram Pro、LG gram、LG gram SuperSlim，其中LG gram Pro更推出了比前一代大幅減少300克，可360度翻轉觸控螢幕、擁有5種翻轉模式的2-in-1機種。延續同樣輕薄、高續航力，且效能皆大幅升級，搭載Intel Core Ultra全新處理器，更新增了LG首創的gram Link強大串聯力與AI整合力。

軟體功能上，全新推出的gram Link功能，解決了許多Windows用戶跨裝置、不同作業系統檔案傳輸的困擾，只要在裝置上開啟gram Link應用程式，就能與其他裝置共享檔案、照片，且一次可連接10部裝置，手機的照片能直接傳輸至電腦撰稿、於筆電寫下的筆記也可馬上傳送至手機上，滿足現代人多裝置工作型態的需求。

而對於經常在外使用筆電工作的民眾來說，常常會擔心的筆電畫面與資料外流問題，全新LG「Glance by MiraMetrix」功能可以即時透過AI辨識使用者的視線與動作，比如在偵測到其他人視線瞄向螢幕時自動將畫面內容變模糊、同時跳出警示提醒有人在背後注視螢幕，或是在偵測到用戶離開筆電前時即自動鎖定螢幕等，有效預防在開放空間的偷窺與資料竊取，加強防護個人隱私。另外，智慧游標、智慧播放等功能，對經常多螢幕串連使用的用戶來說也非常方便。