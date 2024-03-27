快訊

敦品中學生集體鬧事！想「做1事」被阻狂怒吼、破壞 47警力急戒備

寶林茶室案2死「4人仍在ICU」 北市還原時序經過、病例徵狀一次看

寶林茶室案第二名66歲死者遺體暫冰存 檢察官相驗完畢明解剖

全球最輕16吋二合一筆電登台！LG gram輕薄筆電系列加了AI更聰明

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
LG gram Pro 2-in-1為最輕的16吋翻轉觸控筆電，360度翻轉觸控螢幕，擁有5種翻轉模式，搭配磁吸式觸控筆，完美應對各種情境。記者黃筱晴／攝影
LG gram Pro 2-in-1為最輕的16吋翻轉觸控筆電，360度翻轉觸控螢幕，擁有5種翻轉模式，搭配磁吸式觸控筆，完美應對各種情境。記者黃筱晴／攝影

看準筆電用戶對輕薄便攜的高標準，以及自由工作者、創作者非典型工作型態的行動使用需求，LG宣布在台強勢推出LG gram Pro全新極致輕薄系列筆電，其中LG gram Pro 2-in-1不僅榮獲CES 2024 創新獎，更為世界上最輕的16吋翻轉觸控筆電 ，重量僅1,399公克。

全新一代LG gram輕薄筆電系列包含LG gram Pro、LG gram、LG gram SuperSlim，其中LG gram Pro更推出了比前一代大幅減少300克，可360度翻轉觸控螢幕、擁有5種翻轉模式的2-in-1機種。延續同樣輕薄、高續航力，且效能皆大幅升級，搭載Intel Core Ultra全新處理器，更新增了LG首創的gram Link強大串聯力與AI整合力。

軟體功能上，全新推出的gram Link功能，解決了許多Windows用戶跨裝置、不同作業系統檔案傳輸的困擾，只要在裝置上開啟gram Link應用程式，就能與其他裝置共享檔案、照片，且一次可連接10部裝置，手機的照片能直接傳輸至電腦撰稿、於筆電寫下的筆記也可馬上傳送至手機上，滿足現代人多裝置工作型態的需求。

而對於經常在外使用筆電工作的民眾來說，常常會擔心的筆電畫面與資料外流問題，全新LG「Glance by MiraMetrix」功能可以即時透過AI辨識使用者的視線與動作，比如在偵測到其他人視線瞄向螢幕時自動將畫面內容變模糊、同時跳出警示提醒有人在背後注視螢幕，或是在偵測到用戶離開筆電前時即自動鎖定螢幕等，有效預防在開放空間的偷窺與資料竊取，加強防護個人隱私。另外，智慧游標、智慧播放等功能，對經常多螢幕串連使用的用戶來說也非常方便。

LG gram全系列多款極致輕薄筆電即日起陸續上市，建議售價42,900元起，更與boven雜誌圖書館合作，將於4月3日起打造為期3個月的「LG gram x boven期間限定店」，並提供限定30天的聯名小禮物，將分別於boven雜誌圖書館台北、台南分店提供gram搶先試用體驗。購買LG gram筆電新品並加入「好手情報社」，就送boven雜誌圖書館會員One Day Pass，加碼再抽1位獲得1年份會員。

LG首創gram Link，可以連結常使用的裝置設備、串聯不同作業系統，使筆電輕鬆跨平台連接。圖／LG提供
LG首創gram Link，可以連結常使用的裝置設備、串聯不同作業系統，使筆電輕鬆跨平台連接。圖／LG提供
透過gram Link，可以在不同裝置、作業系統間快速傳輸檔案。記者黃筱晴／攝影
透過gram Link，可以在不同裝置、作業系統間快速傳輸檔案。記者黃筱晴／攝影
LG Glance by MiraMetrix功能透過AI辨識使用者的視線與動作，在偵測到其他人視線瞄向螢幕時自動將畫面內容變模糊。記者黃筱晴／攝影
LG Glance by MiraMetrix功能透過AI辨識使用者的視線與動作，在偵測到其他人視線瞄向螢幕時自動將畫面內容變模糊。記者黃筱晴／攝影
LG gram全系列擁有纖薄機身，搭配輕量化變壓器，即使輕薄卻獲得嚴格的軍規認證，提供絕對的耐用度；長達9小時的正常使用續航力，不需擔心電量問題、超安心。圖／LG提供
LG gram全系列擁有纖薄機身，搭配輕量化變壓器，即使輕薄卻獲得嚴格的軍規認證，提供絕對的耐用度；長達9小時的正常使用續航力，不需擔心電量問題、超安心。圖／LG提供
LG gram Pro搭載可變更新率VRR技術，確保絲滑流暢的顯示效果、降低畫面撕裂，亦根據不同的工作需求客製化速率，在提升畫質的同時更能省電、免除電量焦慮。圖／LG提供
LG gram Pro搭載可變更新率VRR技術，確保絲滑流暢的顯示效果、降低畫面撕裂，亦根據不同的工作需求客製化速率，在提升畫質的同時更能省電、免除電量焦慮。圖／LG提供
透過gram Link，可以在不同裝置、作業系統間快速傳輸檔案。記者黃筱晴／攝影
透過gram Link，可以在不同裝置、作業系統間快速傳輸檔案。記者黃筱晴／攝影

圖書館

延伸閱讀

高雄人愛看書！人均借閱冊數創新高 「神奇柑仔店」最熱門

南投市省下近億元 將改善圖書館、增加公園親子設施

圖書館進館、借閱數破億 每人平均借5.43本書

Uber「行程錄音」新功能今上線 5大安全科技搭車更安心

相關新聞

全球最輕16吋二合一筆電登台！LG gram輕薄筆電系列加了AI更聰明

看準筆電用戶對輕薄便攜的高標準，以及自由工作者、創作者非典型工作型態的行動使用需求，LG宣布在台強勢推出LG gram ...

準備好下手沒？adidas Originals聯名Fear of God Athletics春季新款這天開賣

在去年一推出就引起潮流與時尚迷關注的adidas Originals聯名Fear of God Athletics系列，...

郭雪芙演繹完美車工鑽石 美照演繹摩登自信

美國鑽石品牌Hearts On Fire在母親節前夕發佈全新形象，二度與品牌摯友郭雪芙合作，「Modern Glamou...

築間酸菜魚4月1日搶進台中！祭整桌5折搶客 第2季全台再開5店

築間（7723）展店腳步持續加快，旗下最新品牌「築間酸菜魚」，繼高雄岡山、香港、基隆及新北永和之後，台中首店也訂4月1日...

RICHARD MILLE「稱霸」F1澳洲大獎賽 挑戰無人之境

手表與汽車前者量體輕巧、文靜，後者則顯而易見、動感，但兩者都與時間、精準、機械與能量的分配有關。頂級鐘表品牌RICHAR...

文佳煐又拿新代言 詮釋新款袋包美照仙氣滿滿 真的不給其他女星活路啊！

南韓女星文佳煐真的是人氣難擋，本就是時尚寵兒的她，近期又成為商務行李裝備品牌TUMI的代言人。而且新形象美照曝光，更是讓人驚嘆，既優雅又有著滿滿仙氣，不同過去的火辣風格，完全沒打算給其他女星活路啊！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。