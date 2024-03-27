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文佳煐又拿新代言 詮釋新款袋包美照仙氣滿滿 真的不給其他女星活路啊！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
南韓女星文佳煐成為TUMI全新Asra系列女款袋包代言人。圖／TUMI提供
南韓女星文佳煐成為TUMI全新Asra系列女款袋包代言人。圖／TUMI提供

南韓女星文佳煐真的是人氣難擋，本就是時尚寵兒的她，近期又成為商務行李裝備品牌TUMI的代言人。而且新形象美照曝光，更是讓人驚嘆，既優雅又有著滿滿仙氣，不同過去的火辣風格，完全沒打算給其他女星活路啊！

TUMI為了全新Asra系列女款袋包的推出，特別找來文佳煐做為新系列的代言人，並拍攝形象廣告。這系列包款是為自在時尚及忙碌的現代女性設計，款式包含不同尺寸和搶眼配色，像是經典黑、月光白、卡梅奧玫瑰和色彩靈感來自新加坡聖淘沙的美麗風景的日落紫。每個Asra包款都擁有柔軟的皺褶、色系搭配協調的五金配件和扭結肩背帶，增添視覺效果和質感趣味。其他細節包括超細纖維襯裡口袋，適合放置手機或太陽眼鏡，可以搭配選購皮革烙印吊飾，讓包款更具個人特色。而成為系列代言人，文佳煐也說「美觀和多功能性是我生活的重要組成部分，TUMI這些包袋非常適合每段旅程」。

RIMOWA也帶來全新季節配色行李箱與收納袋，展現活力又平靜的氛圍。圖／RIMOWA提供
RIMOWA也帶來全新季節配色行李箱與收納袋，展現活力又平靜的氛圍。圖／RIMOWA提供

除了TUMI推出新系列女款袋包之外，RIMOWA也帶來全新季節配色行李箱與收納袋，展現活力又平靜的氛圍。深受消費者喜愛的Essential系列，以輕量聚碳酸酯纖維著稱，每一季都會推出限定配色，而今年春夏RIMIOWA從海洋生態獲得啟發，推出「Sea Blue海洋藍」運用在三種尺寸行李箱，及化妝袋和收納包上。特別是行李箱招牌的溝槽外殼，裝飾了這飽和又溫暖的藍色，讓人更想要擁有。

南韓女星文佳煐成為TUMI全新Asra系列女款袋包代言人。圖／TUMI提供
南韓女星文佳煐成為TUMI全新Asra系列女款袋包代言人。圖／TUMI提供

南韓女星文佳煐成為TUMI全新Asra系列女款袋包代言人。圖／TUMI提供
南韓女星文佳煐成為TUMI全新Asra系列女款袋包代言人。圖／TUMI提供

南韓女星文佳煐成為TUMI全新Asra系列女款袋包代言人。圖／TUMI提供
南韓女星文佳煐成為TUMI全新Asra系列女款袋包代言人。圖／TUMI提供

RIMOWA海洋藍大型行李箱。圖／RIMOWA提供
RIMOWA海洋藍大型行李箱。圖／RIMOWA提供

RIMOWA海洋藍收納包。圖／RIMOWA提供
RIMOWA海洋藍收納包。圖／RIMOWA提供

RIMOWA海洋藍化妝包。圖／RIMOWA提供
RIMOWA海洋藍化妝包。圖／RIMOWA提供

TUMI ASRA系列小斜背包，14,800元。圖／TUMI提供
TUMI ASRA系列小斜背包，14,800元。圖／TUMI提供

TUMI ASRA系列肩背包，16,800元。圖／TUMI提供
TUMI ASRA系列肩背包，16,800元。圖／TUMI提供

TUMI ASRA系列肩背包，16,800元。圖／TUMI提供
TUMI ASRA系列肩背包，16,800元。圖／TUMI提供

Rimowa 女星 行李箱

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