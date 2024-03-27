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2024台中動漫節春假開幕！羚邦六大最強IP福袋集結

聯合報／ 編譯張佑生╱即時報導
2024 台中動漫展福袋。羚邦提供
2024 台中動漫展福袋。羚邦提供

隨著四月初春假的接近，台中動漫節 (4/4-4/7)也正積極準備迎接中部的粉絲們，羚邦這次再度推出一系列熱門動畫週邊商品，除了，《咒術迴戰》、《我推的孩子》、《鏈鋸人》與《排球少年》四大熱門福袋外，還有劇場版《排球少年!!垃圾場的決戰》與《機動戰士鋼彈 SEED FREEDOM》電影預售票，更有《天官賜福》、《時光代理人》、《新世紀福音戰士》、《機動戰士鋼彈》等多款知名IP商品，全部都在台中動漫節羚邦攤位等待著粉絲們大駕光臨！

隨著電影劇場版《機動戰士鋼彈SEED FREEDOM》最近掀起的話題熱潮，BTU推出《機動戰士SEED》展場限定福袋，攻擊鋼彈福袋內有腰包、摺疊傘與滑鼠桌墊各一，雨傘與腰包都以攻擊鋼彈的藍灰配色與機體編號做設計基礎，抗污防油不怕磨的滑鼠桌墊實用度極高，值得推薦給鋼彈迷們。而另一款絕對讓特攝迷們興奮到模糊的是《假面騎士1號》限定福袋，帥氣的變身腰包絕對搶眼，綠黑相間的折疊傘對應假面騎士1號的戰鬥服原色，再搭上一個證件套，讓你的英雄身分想低調都難！每份展場限定福袋只要1688元。

機動戰士鋼彈全新商品這次推出三種機體：鋼彈RX-78-2、夏亞專用薩克Ⅱ MS-06S與薩克ⅡMS-06F，使用機體的顏色去做延伸設計，還有軍隊的標誌和編號，軍隊的標誌使用立體設計，質感立現！

經常與《咒術迴戰》合作週邊商品的一卡通，這次也推出兩款以伏黑惠召喚的式神為設計理念的3D造型一卡通展開預購，分別是青蛙造型的「不知井底」與「玉犬 渾」，原價699元，開放給台中動漫展粉絲預購只要599。

FX Creations 推出兩款初號機行李箱，讓你贏得全世界福音戰士迷的羨慕眼光，只要4590元，紫綠色初號行李箱讓你看起來就像是初號機的駕駛員，而另一款純黑色行李箱，上面貼著特務機關NERV與其獨特的半片無花果葉的LOGO，讓你像極了碇原堂領導的NERV總部成員，低調、神秘又搶眼，附腰帶與閃卡，動漫節現場還有更多款初號機大小型包包、雨傘等周邊商品，而最受歡迎的初號機摺疊椅，是動漫展或演唱會等長時間排隊等待時善待雙腿必備的好物呀！

《咒術迴戰》兩面宿儺20吋行李箱套組下殺到1680元，只有在台中動漫節才有的優惠價格，外型是還原動畫設計的木盒設計，內層裡布是以封印宿儺手指的咒文繃帶作為設計發想，附上宿儺手指抱枕，讓你的旅程滿滿咒術迴戰風格，喜歡《咒術迴戰》的粉絲們，不要再錯過這次五折的機會！

2024 台中動漫展排球套票。羚邦提供
2024 台中動漫展排球套票。羚邦提供
2024 台中動漫展 剛彈套票。羚邦提供
2024 台中動漫展 剛彈套票。羚邦提供

福袋 行李箱

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