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行動新戰力！三星Galaxy Tab S6 Lite（2024）平板登台　輕薄設計、S Pen為智慧生活加分

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
Samsung Galaxy Tab S6 Lite（2024）共推出「心動綠」、「粉出色」、「灰常酷」等3色。圖／三星提供
Samsung Galaxy Tab S6 Lite（2024）共推出「心動綠」、「粉出色」、「灰常酷」等3色。圖／三星提供

使用平板從事學習、娛樂已成趨勢，今年平板市場更有望持續升溫。根據市調機構Sigmaintell報告預估，2024年全球平板出貨量約為1.38億台，年增4.1%。看好市場強勁需求，三星宣布正式在台引進Samsung Galaxy Tab S6 Lite（2024），以經典S Pen、升級效能與輕薄設計，成為學生與職場新鮮人的得力助手。

數位筆記能夠隨時修改內容與排版、便於歸納整理，Samsung Galaxy Tab S6 Lite（2024）隨附三星經典S Pen，圓潤筆身設計提供舒適握感，不須充電即可書寫，課程滿堂、業務繁重也能得心應手；支援4096階感壓技術，不論繪畫筆刷的力道輕重、寫字的細膩筆觸，均能充分傳達使用者所想。

Samsung Galaxy Tab S6 Lite（2024）效能再提升，CPU較前代機型提升28%、GPU提升43%，瀏覽網頁不卡頓，並能順暢執行多個應用程式，助力忙碌的日常步調。搭載One UI 6.1、Android 14作業系統，具備更豐富的客製化選項，鎖定畫面、圖示配色等皆能依照喜好調整，盡情打造個人風格。而啟用DeX模式後，可將畫面以類PC版面呈現，一次快速瀏覽、操作不同應用程式，立刻獲得筆電級的生產力。Samsung Galaxy Tab S6 Lite（2024）支援Micro SD卡，可擴充最高至1TB記憶卡。

此外，Samsung Galaxy Tab S6 Lite（2024）完美整合Galaxy裝置生態圈，如聆聽音樂時，透過所連結的Galaxy Buds FE，可流暢地在Galaxy智慧手機等各串聯裝置間切換連線。

Samsung Galaxy Tab S6 Lite（2024）也是休閒時的娛樂神器，具備10.4吋大螢幕、配備杜比音效雙喇叭，讓消費者彷彿身歷其境，享受優異的視聽體驗；厚度僅7mm、不到500克的輕薄機身便於隨身攜帶，通勤、校園社團活動、公司會議來去自如，展現不受時地限制的高超行動力。

Samsung Galaxy Tab S6 Lite（2024）共推出「心動綠」、「粉出色」、「灰常酷」等3色，其中Wi-Fi版提供4GB＋64GB、4GB＋128GB兩種容量，建議售價分別為10,900元、11,900元；LTE版4GB＋64GB建議售價12,900元。預計4月1日起在全台三星智慧館、三星商城等指定通路陸續上市，凡於6月30日前購買即可獲得「ITFIT多角度書本式保護殼」（建議售價1,890元），可依據使用需求選擇擺放角度，隨心所欲不費力，贈品以實物為主，恕不挑色，數量有限送完為止。

三星宣布正式在台引進Samsung Galaxy Tab S6 Lite（2024），以經典S Pen、升級效能與輕薄設計，成為學生與職場新鮮人的得力助手。圖／三星提供
三星宣布正式在台引進Samsung Galaxy Tab S6 Lite（2024），以經典S Pen、升級效能與輕薄設計，成為學生與職場新鮮人的得力助手。圖／三星提供

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