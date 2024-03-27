行動新戰力！三星Galaxy Tab S6 Lite（2024）平板登台　輕薄設計、S Pen為智慧生活加分

使用平板從事學習、娛樂已成趨勢，今年平板市場更有望持續升溫。根據市調機構Sigmaintell報告預估，2024年全球平板出貨量約為1.38億台，年增4.1%。看好市場強勁需求，三星宣布正式在台引進Samsung Galaxy Tab S6 Lite（2024），以經典S Pen、升級效能與輕薄設計，成為學生與職場新鮮人的得力助手。

數位筆記能夠隨時修改內容與排版、便於歸納整理，Samsung Galaxy Tab S6 Lite（2024）隨附三星經典S Pen，圓潤筆身設計提供舒適握感，不須充電即可書寫，課程滿堂、業務繁重也能得心應手；支援4096階感壓技術，不論繪畫筆刷的力道輕重、寫字的細膩筆觸，均能充分傳達使用者所想。

Samsung Galaxy Tab S6 Lite（2024）效能再提升，CPU較前代機型提升28%、GPU提升43%，瀏覽網頁不卡頓，並能順暢執行多個應用程式，助力忙碌的日常步調。搭載One UI 6.1、Android 14作業系統，具備更豐富的客製化選項，鎖定畫面、圖示配色等皆能依照喜好調整，盡情打造個人風格。而啟用DeX模式後，可將畫面以類PC版面呈現，一次快速瀏覽、操作不同應用程式，立刻獲得筆電級的生產力。Samsung Galaxy Tab S6 Lite（2024）支援Micro SD卡，可擴充最高至1TB記憶卡。

此外，Samsung Galaxy Tab S6 Lite（2024）完美整合Galaxy裝置生態圈，如聆聽音樂時，透過所連結的Galaxy Buds FE，可流暢地在Galaxy智慧手機等各串聯裝置間切換連線。

Samsung Galaxy Tab S6 Lite（2024）也是休閒時的娛樂神器，具備10.4吋大螢幕、配備杜比音效雙喇叭，讓消費者彷彿身歷其境，享受優異的視聽體驗；厚度僅7mm、不到500克的輕薄機身便於隨身攜帶，通勤、校園社團活動、公司會議來去自如，展現不受時地限制的高超行動力。