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優雅花卉捎來清爽春意 LE CREUSET推浪漫輕荷花妍系列
春日的氣息逐漸蔓延，準備享受溫暖的陽光，以及各種花卉盛開的景象，更準備為今年帶來滿滿的能量，而居家更要增添新意，法國廚具品牌LE CREUSET，推出全新輕荷花妍系列，以粉嫩色彩搭配花卉為主軸，營造出充滿春天意象的鑄鐵鍋、瓷器，讓家中餐桌多了春暖花開的新意。
一提到春天，就想著是優雅浪漫的花朵，而即將盛開的春荷，更代表著純淨高潔，而荷花獨特的花瓣、荷葉，捎來一思芳香，帶來春天的浪漫，LE CREUSET以荷花盛開的浪漫姿態，搭配藝術浮雕，放入鑄鐵鍋與瓷器中，整體典雅非凡。
該系列中的淺底鑄鐵鍋，也很適合烹調健康料理，有著面寬淺底設計，可以拌炒，也能烹煮無水料理，或是清蒸蔬菜、海鮮燉飯等，保留食材的原汁原味，從春天開始就能吃得很健康。
以及各種尺寸的盤、碗、杯、花瓶，特別以微風輕拂時花葉隨之舞動的意境，推出的荷葉波紋造型碗、盤及花瓶，都能為春天的餐桌上，增添浪漫情懷，全系列以柔粉紫與棉花白色系，以淡雅簡潔的色澤凸顯自然浪漫情懷，即日起至3月31日，於LE CREUSET官方網站，會員單筆消費滿12,000元，即送盆栽組附底座。
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