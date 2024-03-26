優雅花卉捎來清爽春意 LE CREUSET推浪漫輕荷花妍系列

春日的氣息逐漸蔓延，準備享受溫暖的陽光，以及各種花卉盛開的景象，更準備為今年帶來滿滿的能量，而居家更要增添新意，法國廚具品牌LE CREUSET，推出全新輕荷花妍系列，以粉嫩色彩搭配花卉為主軸，營造出充滿春天意象的鑄鐵鍋、瓷器，讓家中餐桌多了春暖花開的新意。

一提到春天，就想著是優雅浪漫的花朵，而即將盛開的春荷，更代表著純淨高潔，而荷花獨特的花瓣、荷葉，捎來一思芳香，帶來春天的浪漫，LE CREUSET以荷花盛開的浪漫姿態，搭配藝術浮雕，放入鑄鐵鍋與瓷器中，整體典雅非凡。

該系列中的淺底鑄鐵鍋，也很適合烹調健康料理，有著面寬淺底設計，可以拌炒，也能烹煮無水料理，或是清蒸蔬菜、海鮮燉飯等，保留食材的原汁原味，從春天開始就能吃得很健康。