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聽Podcast囉 Saint Laurent對談德國攝影名師產業解密
時尚最主要的元素在於服裝，但在設計師、明星名人外，幕後的工作人員無不是推動產業、美與藝術的重要舵手。Saint Laurent推出最新短片，將透過創意總監Anthony Vaccarello與一系列電影、藝術的重要工作者對話，勾勒出Saint Laurent與藝術、藝文的淵源與連結，首集並專訪了德國攝影師Juergen Teller。
攝影師Juergen Teller原本就與Saint Laurent合作甚久，除了他曾為Saint Laurent拍攝廣告形象視覺，同時Saint Laurent也是攝影師Juergen Teller的「我需要生活」（I Need Life）展覽的主要贊助商，該展覽是從去年12月開始至2024年1月在巴黎大皇宮舉行，並於近日移師至米蘭三年展，展期直至2024年4月1日為止。
在約一分46秒的影片中，德國攝影師Juergen Telle以明快、簡潔的回覆回答了總計約10多個問題，像是覺得自己個性最鮮明的特點、現實中崇拜的對象、最大的成就，以及其座右銘。透過這樣的短影片，似乎也帶人看到了在營造Saint Laurent影像背後，產業推手的個人世界觀，思想。影片已在Saint Laurent官方Youtube頻道中上線，可搜尋標題「TALKS PODCAST - PROUST QUESTIONNIARE - JUERGEN TELLER」，並可選擇繁體中文字幕、即可重複欣賞。
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