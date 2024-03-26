聽Podcast囉 Saint Laurent對談德國攝影名師產業解密

時尚最主要的元素在於服裝，但在設計師、明星名人外，幕後的工作人員無不是推動產業、美與藝術的重要舵手。Saint Laurent推出最新短片，將透過創意總監Anthony Vaccarello與一系列電影、藝術的重要工作者對話，勾勒出Saint Laurent與藝術、藝文的淵源與連結，首集並專訪了德國攝影師Juergen Teller。

攝影師Juergen Teller原本就與Saint Laurent合作甚久，除了他曾為Saint Laurent拍攝廣告形象視覺，同時Saint Laurent也是攝影師Juergen Teller的「我需要生活」（I Need Life）展覽的主要贊助商，該展覽是從去年12月開始至2024年1月在巴黎大皇宮舉行，並於近日移師至米蘭三年展，展期直至2024年4月1日為止。