藏壽司化身BT21主題店！BT21抱枕、收納袋集點帶回家
繼推出BT21扭蛋後，藏壽司自3月29日起，再推出限定集點贈，包括有「BT21 漂浮隨行杯」、「BT21 旅行收納袋」及「BT21 Jelly Candy 抱枕」等聯名週邊。同時4間指定門市也將化身BT21 特色佈置店，參與打卡任務就有機會獲得BT21贈禮。
3月29日起至藏壽司消費滿300元就可獲得1點，累積點數就可獲得限定集點贈品。「BT21 旅行收納袋」有著繽紛色彩，適合收納旅行用小物，兌換需10點，限量3,200個。「BT21 漂浮隨行杯」有著透明杯身，倒入飲品後，可以看到可愛的宇宙明星彷彿在漂浮的模樣，兌換點數13點，限量7,500個。至於「BT21 Jelly Candy 抱枕」有著柔軟手感，兌換點數16點，限量2,100個。
為了讓粉絲們近距離接觸宇宙明星 BT21，包括「基隆中正信三店」、「台北館前店」、「台中惠文路店」及「高雄岡山店」等4間門市，自3月29日起也將化身BT21主題店，包括坐席區、大門、窗貼、櫃台等處都可見到BT21的身影。活動期間到店與 BT21 限定佈置合照並參與社群活動，更有機會獲得特選BT21禮物。
藏壽司自4月9日起也將展開「鮮醬就好」活動，推出「炙烤蒜香鮭魚」、「明太子花枝」、「壽喜牛肉醬拌烏龍麵（溫）」等餐點，另外還有首次推出的「最中抹茶蕨餅聖代」，以及「巧克力法式金磚」、「焦糖爆爆泡芙塔」等甜點，每份40～130元不等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言