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結合頂級天蔘與匠人工藝！琉園攜手正官庄推出限量版

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
正官庄攜手tittot琉園 「天蔘限量版」，是收藏和頂級贈禮的絕佳之選。圖／琉園提供
正官庄攜手tittot琉園 「天蔘限量版」，是收藏和頂級贈禮的絕佳之選。圖／琉園提供

當頂級天蔘與匠人工藝相遇，將會擦出什麼火花？正官庄慶祝品牌成立124周年，與琉璃代表品牌琉園攜手合作，以琉璃的獨特製作工藝，為天蔘收藏禮盒打造專屬琉璃底座，共同推出「天蔘限量版」。

成立已經30周年的琉園，過去為許多品牌與機構打造出專屬作品，此次與正官庄合作，以正官庄百年商標「神仙圖」為靈感，經過47道獨特精湛的「脫蠟鑄造」手工技法，以一模一件的手法精工雕鑄，打造出神仙圖琉璃座，呼應著正官庄的百年歷史，以及製蔘匠人精神，每件作品在不同燈光下，都有獨特的色澤，值得珍藏。

正官庄採用100%蔘農契作的綠色耕作法，符合8年7階段栽種標準，選用極品六年根高麗蔘，呼應著琉園同樣堅持傳統工藝的精神，獨特的脫蠟鑄造技法，才能呈現出完美的琉璃作品。

正官庄以總產量僅占高麗蔘0.5%的天蔘，結合商標神仙圖，共同創作出天蔘限量版作品，展現同樣強調工藝的品牌核心。

琉園董事長特助王小樨指出，2024年是琉園創力30周年，以傳統技法為基底，結合嶄新技術不斷突破脫蠟鑄造之瓶頸，與正官庄的合作，希望結合tittot琉園的完美工藝與正官庄嚴選的珍貴天蔘，帶給大家具有文化意涵與生命力的頂級藏品。

正官庄攜手tittot琉園 「天蔘限量版」，是收藏和頂級贈禮的絕佳之選。圖／琉園提供
正官庄攜手tittot琉園 「天蔘限量版」，是收藏和頂級贈禮的絕佳之選。圖／琉園提供

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