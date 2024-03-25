台酒聲明兩紅麴產品原料 均百分之百台灣產

日本大型製酒業者「寶酒造」宣布，已自行回收近10萬瓶日本酒，原因是使用了小林製藥的問題紅麴。台灣菸酒公司今（25）日發布聲明，旗下「安可健紅麴膠囊」、「安可健納豆紅麴膠囊」產品，為精選「100%臺灣培養紅麴菌」，全部紅麴原料皆為台灣在地自產，未使用「小林製藥」紅麴原料。

台酒強調，使用的紅麴菌種經科學驗證及篩選培育鑑定，嚴格控管生產製程中各項發酵條件，且「每批原料」經過國際TAF認證實驗室檢驗，肝腎毒素橘黴素(Citrinin)未檢出。

台酒營養師賴巧憶說明，公司紅麴百分之百在台灣生產，發酵時溫度、水分都嚴格管控，若發酵過程溫度、水分有狀況都會導致發酵不成功，原料就不會用。以日本廠商案例，預防性下架產品，不確定是否為產製過程混到不明成分，還是原料本身問題。

台酒還說，相關產品定期接受第三方公正單位檢驗，確保重金屬、微生物符合食品安全衛生規範，且365項西藥定性未檢出，今年3月「安可健紅麴膠囊」更以嚴格之品質把關，獲得百位醫師推薦，功效及安全性皆經過層層認證。

另公司使用紅麴原料延伸性產品如：紅麴葡萄酒、紅露酒、紅麴餅乾等，每一批的紅麴原料也經自主檢驗且符合國家標準。台酒表示，將持續以嚴謹的流程及品質把關，對食安檢驗不容一絲妥協，自有生技研究中心的測試實驗室，獲國際TAF認證，落實高標準、高穩定度，並且嚴格遵守流程。

賴巧憶建議，消費者若有肝病、感染、外科手術等都不建議食用紅麴保健品，另外，若有服用降血脂等藥物，要先洽詢醫師。

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