長汎推MotoGP日泰馬行程 4月30日前報名最高折2000元

世界摩托車錦標賽（MotoGP）今年邁入75周年，本賽季首場卡達站於3月10日揭開序幕，接下來將在世界各地舉辦比賽。長汎假期表示，本賽季打造日本、泰國及馬來西亞三大賽事站點觀賽行程，即起至4月30日前報名可享限定早鳥優惠，最高每人折2000元，還能抽長汎假期萬元旅遊金以及錦標賽周邊商品。

長汎假期副總經理蔡錦惠說，長汎假期除安排搭乘長榮航空航班直飛賽事站點，更同時包辦住宿、交通、門票，再加上專業領隊帶路。

長汎假期指出，日本茂木站5日將到由本田技研工業打造的茂木賽道觀賽，包含兩日賽事門票觀看排位賽及正賽，行程貼心安排前往Ricoland機車用品專賣店添購裝備，還有本田車迷必訪景點Honda Welcome Plaza Aoyama。

泰國武里南賽道是首個獲得FIA認證的世界級1級和FIM級A級賽道，彎道較少並擁有1000公尺長直線距離，充滿速度感的賽道成泰國站特色看點，行程安排從練習賽、排位賽到決賽，再帶領重車迷到人身部品店添購相關配備，安排鄰近酒店，行車50分鐘即抵達一級戰區。

長汎假期表示，本賽季倒數第二站的馬來西亞雪邦賽道，馬來西亞雪邦站5日行程安排五星級飯店住宿，並前往世界最新頂級名車旗艦展示中心NAZA World Group，及Welly重型機車車坊近距離觀賞各廠牌重型機車，同時還可添購重車迷們必備人身部品、周邊改裝部品。