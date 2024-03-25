快訊

獨／長榮集團再爆財產處分爭議 小股東將提告「張國華為首全體董事」

黃仁勳親曝 AI 巨浪起源 直言：是台灣救了我

日本小林製藥紅麴食品釀急性腎衰竭 毒物醫指1點不尋常

長汎推MotoGP日泰馬行程 4月30日前報名最高折2000元

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
長汎假期推出的MotoGP「日本、泰國、馬來西亞」三站行程，4月30日前報名享早鳥優惠，參團還可抽長汎假期萬元旅遊金及官方周邊好禮。圖／長榮航空提高
長汎假期推出的MotoGP「日本、泰國、馬來西亞」三站行程，4月30日前報名享早鳥優惠，參團還可抽長汎假期萬元旅遊金及官方周邊好禮。圖／長榮航空提高

世界摩托車錦標賽（MotoGP）今年邁入75周年，本賽季首場卡達站於3月10日揭開序幕，接下來將在世界各地舉辦比賽。長汎假期表示，本賽季打造日本、泰國馬來西亞三大賽事站點觀賽行程，即起至4月30日前報名可享限定早鳥優惠，最高每人折2000元，還能抽長汎假期萬元旅遊金以及錦標賽周邊商品。

長汎假期副總經理蔡錦惠說，長汎假期除安排搭乘長榮航空航班直飛賽事站點，更同時包辦住宿、交通、門票，再加上專業領隊帶路。

長汎假期指出，日本茂木站5日將到由本田技研工業打造的茂木賽道觀賽，包含兩日賽事門票觀看排位賽及正賽，行程貼心安排前往Ricoland機車用品專賣店添購裝備，還有本田車迷必訪景點Honda Welcome Plaza Aoyama。

泰國武里南賽道是首個獲得FIA認證的世界級1級和FIM級A級賽道，彎道較少並擁有1000公尺長直線距離，充滿速度感的賽道成泰國站特色看點，行程安排從練習賽、排位賽到決賽，再帶領重車迷到人身部品店添購相關配備，安排鄰近酒店，行車50分鐘即抵達一級戰區。

長汎假期表示，本賽季倒數第二站的馬來西亞雪邦賽道，馬來西亞雪邦站5日行程安排五星級飯店住宿，並前往世界最新頂級名車旗艦展示中心NAZA World Group，及Welly重型機車車坊近距離觀賞各廠牌重型機車，同時還可添購重車迷們必備人身部品、周邊改裝部品。

泰國 行程 馬來西亞

延伸閱讀

熱浪襲捲馬來西亞 民眾一天洗澡6次消暑

MotoGP 看決賽！長汎假期指定席區搶先訂

解放速度渴望！全新BMW M4 Competition Coupe/Convertible 預售622萬起登台

博物館級的Honda S2000等你來出價！高轉速NA本田魂別錯過

相關新聞

日本小林製藥紅麴食品釀急性腎衰竭 毒物醫指1點不尋常

日本小林製藥公司日前表示，食用營養食品的13人出現腎臟疾病症狀，自行回收使用紅麴的相關產品總計約30萬包，目前國內有2家...

長汎推MotoGP日泰馬行程 4月30日前報名最高折2000元

世界摩托車錦標賽（MotoGP）今年邁入75周年，本賽季首場卡達站於3月10日揭開序幕，接下來將在世界各地舉辦比賽。長汎...

神腦iPhone原廠電池舊換新現折700元 再送300元配件購物金 教你一招檢查電池健康度

iPhone原廠電池舊換新優惠活動又來了！神腦國際即日起限時限量開放預約，指定5款系列機型，全台8間神腦Apple授權維...

久等了！麥當勞「照燒豬肉堡、焦糖冰奶茶」復刻回歸

粉絲們久等了！「麥當勞」在3月25日於官方粉絲團預告，「焦糖冰奶茶」、「板烤雞腿堡」將於3月27日回歸，另外網友敲碗已久...

FRIDAYS挺社畜！打限定組合餐、調飲限期買一送一

連鎖美式餐飲品牌TGI FRIDAYS發起「挺社畜」運動，自3月26日起至4月15日，跨界聯名知名 Podcast 台灣...

壽司郎×辻利茶舗！抹茶桃子聖代、抹茶蛋糕限時上桌

喜歡抹茶嗎？同樣來自日本的「壽司郎」與「辻利茶舗」攜手，將於4月3日起在壽司郎限時推出「辻利抹茶桃子聖代」與「辻利抹茶蛋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。