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FRIDAYS挺社畜！打限定組合餐、調飲限期買一送一

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
TGI FRIDAYS誓言成為上班族的知音，攜手「社畜的精神糧食」台灣通勤第一品牌，首度聯名調酒，給予最實際的慰藉。圖／開展餐飲集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
TGI FRIDAYS誓言成為上班族的知音，攜手「社畜的精神糧食」台灣通勤第一品牌，首度聯名調酒，給予最實際的慰藉。圖／開展餐飲集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

連鎖美式餐飲品牌TGI FRIDAYS發起「挺社畜」運動，自3月26日起至4月15日，跨界聯名知名 Podcast 台灣通勤第一品牌「社畜的精神糧食」，推出3款全新調酒，並打造「挺社畜組合餐」，統一「蝦挺價」649元。活動期間至全台TGI FRIDAYS餐廳點購聯名調飲，即享買一送一與限定聯名杯墊優惠；點購3份「挺社畜組合餐」，即贈南美醬醬好半雞（售價690元）一份。

這次TGI FRIDAYS攜手「社畜的精神糧食」台灣通勤第一品牌，首度聯名調酒，3款調酒皆由台灣通勤第一品牌成員親自命名，李毅誠（逞誠）的「人生百味斯瑪旭」靈感，來自經典調酒「琴酒斯瑪旭（Gin Smash）」，苦中帶甜，宛如社畜的心情。色澤鮮豔的「盛夏光年」，出自鍵盤生活經歷豐富的張家倫之手，柳橙與香吉士調和入龍舌蘭酒之中，入口帶酸，餘韻溫和，煩惱迎刃而解。至於勇於嘗試、團隊中的「梗王」何a何勁旻帶來「做自己的司令」，改良自「新加坡司令（Singapore Sling）」，加強果汁比重，滿滿果香卻不過於甜膩。

獨家「挺社畜組合餐」，更搭配TGI FRIDAYS獨有的經典美味，讓大家一口美食、一口酒，爽吃實現飽腹自由。另有獨家無酒精凍飲「爽快星期五」同步登場，滿滿一杯熱帶水果，從視覺開始帶來豐盛感官享受，就算不喝酒，也能原地自嗨。

此外，TGI FRIDAYS 因應隨之而來的復活節與兒童節，也推出慶祝活動。3月31日復活節當天，到全台TGI FRIDAYS餐廳，追蹤官方社群平台即可抽取扭蛋一顆，有機會獲得炭烤豬肋排、南美醬醬好半雞等經典美味優惠。4月4日兒童節則祭出點購兒童餐抽玩具，再加碼贈送家長經典摩西多（可選擇有酒精或無酒精）一杯。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「梗王」何a帶來「做自己的司令」，加強果汁比重，滿滿果香卻不過於甜膩，加上一口蹦蹦跳跳炸蝦，療癒感加倍。圖／開展餐飲集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「梗王」何a帶來「做自己的司令」，加強果汁比重，滿滿果香卻不過於甜膩，加上一口蹦蹦跳跳炸蝦，療癒感加倍。圖／開展餐飲集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
家倫款「盛夏光年」顏色鮮艷，入口帶酸，餘韻溫和，煩惱迎刃而解。佐田納西威士忌炭烤雞肉，有種大人的味道。圖／開展餐飲集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
家倫款「盛夏光年」顏色鮮艷，入口帶酸，餘韻溫和，煩惱迎刃而解。佐田納西威士忌炭烤雞肉，有種大人的味道。圖／開展餐飲集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
無酒精凍飲「爽快星期五」，滿滿一杯熱帶水果，帶來豐盛感官享受。圖／開展餐飲集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
無酒精凍飲「爽快星期五」，滿滿一杯熱帶水果，帶來豐盛感官享受。圖／開展餐飲集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
聯名調酒皆由台灣通勤第一品牌成員親自命名，李毅誠（逞誠）的「人生百味斯瑪旭」，滋味酸甜有層次，搭配金色陽光小管沙拉更清爽。圖／開展餐飲集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
聯名調酒皆由台灣通勤第一品牌成員親自命名，李毅誠（逞誠）的「人生百味斯瑪旭」，滋味酸甜有層次，搭配金色陽光小管沙拉更清爽。圖／開展餐飲集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「做自己的司令」搭配蹦蹦跳跳炸蝦。圖／開展餐飲集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「做自己的司令」搭配蹦蹦跳跳炸蝦。圖／開展餐飲集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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