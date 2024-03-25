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G-SHOCK大玩發光材質 經典表款變身最潮單品 夜晚上手依舊帥氣有話題！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
G-SHOCK Hidden Glow系列腕表皆配備防水200公尺、耐衝擊、雙LED燈超亮照明，多元鬧鈴、碼表功能更是能滿足日常生活需求。元。圖／CASIO提供
G-SHOCK Hidden Glow系列腕表皆配備防水200公尺、耐衝擊、雙LED燈超亮照明，多元鬧鈴、碼表功能更是能滿足日常生活需求。元。圖／CASIO提供

原本手表的夜光塗料，目的是為了配戴者在昏暗的環境下，依舊能清楚看見指針時標。然而，也就因為「發光」的特色，加上設計巧思，成為當前腕表的潮流元素了！

日本鐘表品牌CASIO旗下的G-SHOCK此次以磷光表盤設計為主題打造全新Hidden Glow系列，分別以經典八角設計的GA-2100、特色三眼的DW-6900、獨特立體表盤的GA-110 、經典大型表殼的GA-700與具備碳核心防護構造的GA-2000，共有5個型號表款為基礎。全系列外觀設計結合黑暗灰色作為底色，搭配霧面灰表圈、表帶與白色表面和黑色反轉LCD顯示器。表盤則是全部或部分採取注入磷光材質的樹脂零件，使其能在黑暗中發出綠色光芒，並以剪影形式展現每個型號的獨特表面設計，藉以寓意每個人都擁有但鮮少表露出來的隱藏才華。

日本鐘表品牌CASIO旗下的G-SHOCK此次以磷光表盤設計為主題打造全新Hidden Glow系列腕表。圖／CASIO提供
日本鐘表品牌CASIO旗下的G-SHOCK此次以磷光表盤設計為主題打造全新Hidden Glow系列腕表。圖／CASIO提供

而且磷光材質的特色，就在於經過太陽光或人工光源照射，來「充電」之后，就能發出耀眼冷光，可說是越夜越迷人。同時，隨著表款型號的不同，表盤發光的部分也略有差異，可滿足不同取向的消費者，像是DW-6900款在夜光的烘托下，三眼設計更加顯眼。G-SHOCK Hidden Glow系列表款皆配備防水200公尺、耐衝擊、雙LED燈超亮照明，多元鬧鈴、碼表功能更是能滿足日常生活需求，無論作為收藏或是日常穿搭，都是用來表達自我時尚態度與展現獨特個性的最佳單品。

G-SHOCK Hidden Glow系列DW-6900HD-8腕表，3,600元。圖／CASIO提供
G-SHOCK Hidden Glow系列DW-6900HD-8腕表，3,600元。圖／CASIO提供

G-SHOCK Hidden Glow系列GA-2100HD-8A腕表，4,000元。圖／CASIO提供
G-SHOCK Hidden Glow系列GA-2100HD-8A腕表，4,000元。圖／CASIO提供

G-SHOCK Hidden Glow系列GA-700HD-8A腕表，4,200元。圖／CASIO提供
G-SHOCK Hidden Glow系列GA-700HD-8A腕表，4,200元。圖／CASIO提供

G-SHOCK Hidden Glow系列GA-2000HD-8A腕表，4,900元。圖／CASIO提供
G-SHOCK Hidden Glow系列GA-2000HD-8A腕表，4,900元。圖／CASIO提供

G-SHOCK Hidden Glow系列GA-110HD-8A腕表，4,900元。圖／CASIO提供
G-SHOCK Hidden Glow系列GA-110HD-8A腕表，4,900元。圖／CASIO提供

G-SHOCK 腕表 表面

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