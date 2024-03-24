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刺繡工藝解密！Prada 2024春夏女裝 搖擺間的無限自由

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Look 40的「流蘇洋裝」將以刺繡誕生出16朵花朵、每一「朵」耗時9至10個小時刺繡工時，最終不低於144個工作時程。圖／Prada提供
Look 40的「流蘇洋裝」將以刺繡誕生出16朵花朵、每一「朵」耗時9至10個小時刺繡工時，最終不低於144個工作時程。圖／Prada提供

如何賦予服裝特色與魅力？高級訂製服中的刺繡、流蘇，常是展現工藝、創意的耗時手段。Prada 2024春夏女裝已全面上市，近日Prada再發表了「Made in Prada Impossible Embroideries」相關資料，藉由頗析一條金屬孔眼流蘇裙、一款流蘇洋裝，展現Prada時裝不亞於高級訂製服的費工與創意。

手工與材料，一向是形塑時裝的兩項重要元素。而Prada 2024春夏女裝則選用了製作流蘇的特殊紗線與用於刺繡的鏈狀水鑽，透過繁複手工工序，例如裙裝需三至五個工作天才能完成、洋裝則要八至10個工作天才能完整，回歸時裝美與工藝的雙重本質。

像是Look 40的「流蘇洋裝」為例，透過最少四個步驟，將流蘇放於刺繡框上舒展、手工縫合創作出設計圖案。36米長的鏈狀水鑽、12米長的金屬鏈、160顆鑲邊水鑽與120個微型杯狀物，被以緩慢而精確的動作串接，正是箇中複雜與工藝所在，此外柔和且蜿蜒的曲線同樣手工仰賴工匠，鬆緊恰到好處的縫線，方能使流蘇平整、擺動時起伏有致。這件洋裝將以刺繡誕生出16朵花朵、每一「朵」耗時9至10個小時刺繡工時，最終不低於144個工作時程。

又如第45套的「金屬孔眼流蘇裙」，工匠須先將特殊紗線進行平面梳整、創造出勻整簡潔外觀，再以密集針法於流蘇上「繡」出現線圈、並準確地繡於稍後將添加孔眼的位置；此後，在小型機器的輔助下，紗線上被逐步加上眼孔，並以手工操作壓緊、以固定於流蘇上，最終75個大小不一的孔眼，讓流蘇裙形塑了不規則、生動的孔眼，並在搖擺、垂墜之間，魅力無窮。

製作流蘇時，前置的砂線梳理，是不可或缺的工序之一。圖／Prada提供
製作流蘇時，前置的砂線梳理，是不可或缺的工序之一。圖／Prada提供
繁複的刺繡與流蘇工藝，正是Prada 2024春夏女裝的工藝特色。圖／Prada提供
繁複的刺繡與流蘇工藝，正是Prada 2024春夏女裝的工藝特色。圖／Prada提供
流蘇裙形塑了不規則、生動的孔眼，並在搖擺、垂墜之間，魅力無窮。圖／Prada提供
流蘇裙形塑了不規則、生動的孔眼，並在搖擺、垂墜之間，魅力無窮。圖／Prada提供
壓印孔眼時，精確、專注，都是成就一條刺繡流蘇短裙的不可或缺。圖／Prada提供
壓印孔眼時，精確、專注，都是成就一條刺繡流蘇短裙的不可或缺。圖／Prada提供

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