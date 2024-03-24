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證件亮出來！姓名有「ㄐㄧㄤ」牛排、巧克力布朗尼免費吃
證件亮出來！連鎖牛排餐飲品牌Texas Roadhouse德州鮮切牛排優惠活動「怎麼降啦！」再度加碼，攜手最強「將」7-ELEVEN OPEN將，即日起至4月15日，號召英文名字為「John」姓名中或有「ㄐㄧㄤ」的消費者，除原有消費滿額送8盎司火烤德州牛排外，追蹤指定社群平台再送巧克力布朗尼。
「怎麼降啦！」降價主餐精選四款人氣餐點，包括最受歡迎的火烤德州牛排6盎司原價700元，降價只要500元；若想吃的滿足，選擇8盎司同樣千元有找，700元就吃的到。Q彈有嚼勁的肋眼牛排12盎司，也只要1,249元，平均降幅3成、還附一道新鮮配菜。針對飲食控制、蔬食愛好者則新推出599元的6盎司沙朗牛排沙拉，加價200元可升級為菲力牛排，兼顧健康與美味，為消費者帶來無負擔、單純的好味道。
OPEN「將」響應Texas Roadhouse「怎麼降啦！」優惠活動，號召百萬「ㄐㄧㄤ」勇敢站出來，雙品牌首度攜手祭出全新優惠。英文名字為「John」姓名中或有「ㄐㄧㄤ」，的消費者，活動期間到店用餐，消費滿3,000元且包含至少一道活動主餐，出示證明現場再贈送德州火烤牛排盎司一份（不含配菜）；活動起跑以來受到廣大迴響，不到兩週宣布再度加碼。活動期間到全台Texas Roadhouse德州鮮切牛排用餐，除出示姓名證件，追蹤OPEN將以及Texas Roadhouse 官方Instagram社群平台，即可獲得巧克力布朗尼一份。
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