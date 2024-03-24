證件亮出來！姓名有「ㄐㄧㄤ」牛排、巧克力布朗尼免費吃

證件亮出來！連鎖牛排餐飲品牌Texas Roadhouse德州鮮切牛排優惠活動「怎麼降啦！」再度加碼，攜手最強「將」7-ELEVEN OPEN將，即日起至4月15日，號召英文名字為「John」姓名中或有「ㄐㄧㄤ」的消費者，除原有消費滿額送8盎司火烤德州牛排外，追蹤指定社群平台再送巧克力布朗尼。

「怎麼降啦！」降價主餐精選四款人氣餐點，包括最受歡迎的火烤德州牛排6盎司原價700元，降價只要500元；若想吃的滿足，選擇8盎司同樣千元有找，700元就吃的到。Q彈有嚼勁的肋眼牛排12盎司，也只要1,249元，平均降幅3成、還附一道新鮮配菜。針對飲食控制、蔬食愛好者則新推出599元的6盎司沙朗牛排沙拉，加價200元可升級為菲力牛排，兼顧健康與美味，為消費者帶來無負擔、單純的好味道。