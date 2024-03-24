快訊

27歲台大女年薪不到90萬「很焦慮」 原因揭曉眾人心疼：贏很多人了

Omega-3脂肪酸好處多，7大功效一次看！多吃這些食物可補充

聽新聞
test
0:00 / 0:00

證件亮出來！姓名有「ㄐㄧㄤ」牛排、巧克力布朗尼免費吃

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
巧克力布朗尼。圖／開展餐飲集團提供
巧克力布朗尼。圖／開展餐飲集團提供

證件亮出來！連鎖牛排餐飲品牌Texas Roadhouse德州鮮切牛排優惠活動「怎麼降啦！」再度加碼，攜手最強「將」7-ELEVEN OPEN將，即日起至4月15日，號召英文名字為「John」姓名中或有「ㄐㄧㄤ」的消費者，除原有消費滿額送8盎司火烤德州牛排外，追蹤指定社群平台再送巧克力布朗尼。

「怎麼降啦！」降價主餐精選四款人氣餐點，包括最受歡迎的火烤德州牛排6盎司原價700元，降價只要500元；若想吃的滿足，選擇8盎司同樣千元有找，700元就吃的到。Q彈有嚼勁的肋眼牛排12盎司，也只要1,249元，平均降幅3成、還附一道新鮮配菜。針對飲食控制、蔬食愛好者則新推出599元的6盎司沙朗牛排沙拉，加價200元可升級為菲力牛排，兼顧健康與美味，為消費者帶來無負擔、單純的好味道。

OPEN「將」響應Texas Roadhouse「怎麼降啦！」優惠活動，號召百萬「ㄐㄧㄤ」勇敢站出來，雙品牌首度攜手祭出全新優惠。英文名字為「John」姓名中或有「ㄐㄧㄤ」，的消費者，活動期間到店用餐，消費滿3,000元且包含至少一道活動主餐，出示證明現場再贈送德州火烤牛排盎司一份（不含配菜）；活動起跑以來受到廣大迴響，不到兩週宣布再度加碼。活動期間到全台Texas Roadhouse德州鮮切牛排用餐，除出示姓名證件，追蹤OPEN將以及Texas Roadhouse 官方Instagram社群平台，即可獲得巧克力布朗尼一份。

OPEN將號召百萬「ㄐㄧㄤ」勇敢站出來，感受「怎麼降啦！」的美味魔力。圖／開展餐飲集團提供
OPEN將號召百萬「ㄐㄧㄤ」勇敢站出來，感受「怎麼降啦！」的美味魔力。圖／開展餐飲集團提供
Texas Roadhouse德州鮮切牛排超強優惠活動「怎麼降啦！」，宣布攜手最強「將」7-ELEVEN OPEN將，參與活動追蹤社群平台送巧克力布朗尼。圖／開展餐飲集團提供
Texas Roadhouse德州鮮切牛排超強優惠活動「怎麼降啦！」，宣布攜手最強「將」7-ELEVEN OPEN將，參與活動追蹤社群平台送巧克力布朗尼。圖／開展餐飲集團提供

德州 消費者 牛排

延伸閱讀

連續2天！星巴克「買1送1」 任一證件有「2、6」就行

連續3天買一送一！ 台中吃到飽控必追「美食體驗日」 月底前對中證件2碼全桌85折

秀身分證買一送一！ 星巴克快閃2天「買一送一好友分享」 對中證件2碼開喝

桃園牛排控尖叫了！ 台北最強「老字號牛排館」4月插旗桃園　預定兒童節穿親子裝「免費請吃牛排」

相關新聞

city'super「清酒祭」重磅登台 3大亮點日本酒迷別錯過

近年越來越多高檔日本酒進軍台灣市場，飲用族群也愈加年輕化，看準此消費趨勢，睽違4年「2024 SAKE FAIR」於3月...

證件亮出來！姓名有「ㄐㄧㄤ」牛排、巧克力布朗尼免費吃

證件亮出來！連鎖牛排餐飲品牌Texas Roadhouse德州鮮切牛排優惠活動「怎麼降啦！」再度加碼，攜手最強「將」7-...

不愧是文佳煐！美搭潮牌MLB Korea運動裝也超辣 詮釋經典印花小可愛搭單車褲

因為韓劇「女神降臨」竄紅的女星文佳煐有著精緻臉蛋以及模特兒般的身材，因為如此幾乎無論什麼造型都能駕馭，讓她在時尚圈也擁有一席之地。近期潮流品牌MLB Korea發表春夏新形象廣告，就能看到文佳煐身穿品牌經典印花系列運動短上衣搭配單車褲，同時秀出美腿與纖腰，辣翻粉絲！

社群爆紅品牌AMI Paris限時快閃店首次登台 重現巴黎氛圍、經典袋包必入手！

在社群平台上爆紅，甚至影集「艾蜜莉在巴黎」還特別因此製作了一集，描述品牌精神，來自法國的AMI Paris首度在台成立快閃店。法國團隊為了忠實呈現巴黎店氛圍，還特別改變原有店裝，並帶來招牌「愛心A」系列秀款服裝和經典袋包！

UNIX多功能吹風機一台抵兩台 5種客製化護理模式超貼心

吹風機、整髮器，女孩們的梳妝台道具實在有夠多，如果能一機搞定吹風、造型，且全家大小都能找到最適用的功能模式，那就太方便了...

連續2天！星巴克「買1送1」 任一證件有「2、6」就行

星迷快把所有證件翻出來！星巴克為歡慶26週年，宣布於3月28日（四）、29日（五）連續2天，推出「歡慶26週年．星巴克生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。