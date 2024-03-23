當個質感綠手指迎接春天！IKEA DAKSJUS園藝系列登場

走過寒冷的冬天，迎接春夏的美好時光，這時家中更需要自然植栽，為讓每個人都能夠當有質感的綠手指，IKEA推出DAKSJUS園藝系列，精選10款植感美學好物，在家中打造出高質感的療癒角落，包括花盆、花瓶、盆栽墊、園藝用手套、盆栽支架、發芽碟等，滿足喜歡植物人的多樣化需求。

喜歡在家中插花嗎？玻璃材質的DAKSJUS花瓶3件組，有藍、灰、黃三款不同尺寸的花瓶，走透光灰調，可以承托細葉植物，特別設計的狹窄瓶頸，可以減少水分蒸發；DAKSJUS花盆4件裝，以耐用的陶土製成，適合栽種仙人掌、多肉等小型植物。

總是怕忘記澆水嗎？採用手工吹製玻璃製成的DAKSJUS自動給水內盆，提升植栽美感，只需裝水後插入土壤，水分逐漸滲出，保持土壤濕潤；或是使用紅黏土製成的DAKSJUS自動給水花盆，分有4個間隔，保水度極高，只需要再赤陶土的圓孔內注水，適合新手使用。

針對綠手指們，推出DAKSJUS發芽碟，採用天然黏土製成，給予幼苗適當的水分，赤陶土質地能保留多餘水分，整體內外同心圓設計，擺放家中增加質感；幫植物換盆時，就可以來款DAKSJUS盆栽墊，可以防止泥土與水分濺出，且只需要用水就能清潔。