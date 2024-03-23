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美力台灣巡迴偏鄉15年 將推電影版「台灣超人」

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
美力台灣3D協會舉辦「30兒力童心永續」記者會。圖／美力台灣3D協會提供
美力台灣3D協會舉辦「30兒力童心永續」記者會。圖／美力台灣3D協會提供

美力台灣3D協會日前舉辦「30兒力童心永續」記者會，今年主題鎖定「ESG與永續」，介紹15年來於偏鄉巡迴放映的成果，並宣告推出台灣超人電影版，將剪輯、重新拍攝過去數名台灣超人故事，預計今年冬季上映。

美力台灣3D協會理事長趙文豪表示，美力台灣3D行動電影院已巡迴台灣偏鄉數年，於學校放映《台灣超人》，啟發學童的視野與夢想、持續傳遞正能量。

趙文豪指出，目前已拍攝了86位台灣超人，對象包括大器樂團團長林啟通，其率領唐氏症孩子巡迴各地演出，帶領唐寶寶以音樂找到自信、獲得掌聲。但過去也有民眾反映，每次去學校巡迴多只能放映一部較為可惜，為此，記者會上也宣告推出台灣超人電影版，剪輯、重新拍攝過去數名台灣超人的故事。

趙文豪談到，目前還在跟編劇討論電影版內容，預計今年冬季播映，並希望透過募款，未來再推出第二部、第三部電影版台灣超人，持續傳遞正能量。

台灣超人意指「超越自己的人」，也是繼2017年紀錄片票房冠軍《美力台灣3D》後，由電影配樂大師鍾興民、牽猴子股份有限公司總經理王師，以及導演曲全立，三人再次攜手合作。今周刊社長謝春滿也預告，本月下旬將出版新書《傻瓜與超人》，集結曲全立與30位台灣超人的對話，也是眾人的心血結晶。

美力台灣巡演從2009年開跑，至今已經走過22個縣市、316個城鎮，走進2700多所學校、超過250間弱勢機構、3500多場演出，啟發超過31萬學童，跑了30萬公里，幾可換算成繞地球7圈。美力台灣3D行動車偏鄉巡演計畫還有逾1500所學校報名，等著3D車造訪，期盼更多朋友能共同支持參與。

偏鄉 記者會 電影

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