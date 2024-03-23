日紅麴保健品出事2人吃後洗腎 食藥署：台灣未輸入

日本傳出有民眾吃下紅麴成分營養品後，導致6人住院、7人往返醫院進行治療，其中有2人因此須洗腎，製造該項產品的小林製藥已宣布自主回收3款相關產品。衛福部食藥署副署長林金富說，經查台灣並未輸入出事的日本紅麴保健品，目前並無風險，但該署將對日本輸入國內的紅麴產品進行了解。

林金富表示，台灣沒有輸入登記，表示「並無風險」，但呼籲民眾至日本旅遊時仍要注意，不要不慎購買到相關產品，若已從國外購回，也建議不要繼續食用比較保險；紅麴過去產生的食安問題主要是黴菌毒素，食藥署透過例行專案進行稽查，民眾及業者保存紅麴產品時，應避免潮濕高溫。

至於其他日本輸入紅麴產品是否有疑慮，林金富說，食藥署會對市售日本紅麴相關展品進行了解，但台灣的紅麴產品比日本厲害，建議民眾選擇紅麴產品時，可以國貨為首選。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，服用紅麴相關產品的民眾多是為了降低血脂，紅麴中含有類似降血脂Statin類藥物的成分，但本次事件是否與此成分相關，或產品製程中混入其他成分，有待日本當局調查。

顏宗海說，少數體質敏感民眾服用Statin後，可能產生橫紋肌溶解症狀，紅麴產品雖然不是藥物，但有些民食用後也有橫紋肌溶解，或嚴重腎衰竭、洗腎的情況，建議高血脂民眾，應該以運動加上藥物治療，不要自行購買保健食品服用，應至醫療院所尋求正確治療。

「腎臟是沈默的器官，腎功能不好時，患者不會有感覺。」顏宗海表示，若民眾出現高血壓、貧血、泡泡尿、水腫、無故疲倦，即「高、貧、泡、水、倦」五字訣症狀之一，就有可能是腎臟功能出現異狀，建議盡快就醫檢查。