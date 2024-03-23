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慶祝Hello Kitty 50歲生日！HANDS打造專區一起去野餐

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
HANDS台隆手創館於美麗華、台中LALAPORT門市，設置Hello Kittyj專區。圖／HANDS台隆手創館提供
HANDS台隆手創館於美麗華、台中LALAPORT門市，設置Hello Kittyj專區。圖／HANDS台隆手創館提供

在台灣一直擁有高人氣的Hello Kitty，歡慶50歲生日，HANDS台隆手創館即日起至5月31日，特別在美麗華門市、台中LALAPORT門市，設置「Hello Kitty專區」，引進許多野餐好物，快跟著Hello Kitty一起去野餐囉。

Hello Kitty沒有嘴巴的造型，因當初設計師希望Hello Kitty能永遠保持開心，讓每個人都能得到安慰與療癒，HANDS台隆手創館有一系列野餐好物，Hello Kitty 圓型 TRITAN密封保鮮中，採用Tritan的高品質塑料，有著玻璃一般的晶透清晰，攜帶方便不易碎裂，印著Hello Kitty與妹妹Mimmy，可愛度滿分，另款不鏽鋼圓形雙層便當盒14cm，採用304不銹鋼製成，有著超大Kitty圖騰，附贈藍及紅色的便當袋。

春夏更要隨時補充水分，春天粉嫩顏色的Hello Kitty TRITAN 沁漾隨身水瓶，瓶中有超大的濾茶格，可裝入香草或茶葉泡開，適合野餐外出使用，還有鏽鋼真空酷樂杯- KT午茶，真空設計讓整體保溫獲保冷效果更好，且經過改良的杯蓋，用大吸管吸大顆珍珠都沒問題。

HANDS台隆手創館Hello Kitty不鏽鋼圓形雙層便當盒14cm／899元。圖／HANDS台隆手創館提供
HANDS台隆手創館Hello Kitty不鏽鋼圓形雙層便當盒14cm／899元。圖／HANDS台隆手創館提供
HANDS台隆手創館Hello Kitty圓型 Tritan 密封保鮮盒／特價799元。圖／HANDS台隆手創館提供
HANDS台隆手創館Hello Kitty圓型 Tritan 密封保鮮盒／特價799元。圖／HANDS台隆手創館提供
HANDS台隆手創館Hello Kitty不鏽鋼隔熱兒童碗300ML／特價399元。圖／HANDS台隆手創館提供
HANDS台隆手創館Hello Kitty不鏽鋼隔熱兒童碗300ML／特價399元。圖／HANDS台隆手創館提供
HANDS台隆手創館Hello Kitty不鏽鋼圓形雙層便當盒14cm／899元。圖／HANDS台隆手創館提供
HANDS台隆手創館Hello Kitty不鏽鋼圓形雙層便當盒14cm／899元。圖／HANDS台隆手創館提供

Hello Kitty 野餐

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