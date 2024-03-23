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全球獨家！肯德基 Ｘ 貓福珊迪 3組期間限定超萌登場

聯合報／ 記者羅建怡/即時報導
活動期間購買貓福珊迪K哇伊聯名限定套餐再送「K哇伊L夾」或「K哇伊造型貼紙」，共有5種不同款式，數量有限，送完為止。圖/肯德基提供
活動期間購買貓福珊迪K哇伊聯名限定套餐再送「K哇伊L夾」或「K哇伊造型貼紙」，共有5種不同款式，數量有限，送完為止。圖/肯德基提供

超萌！肯德基迎來日本高人氣「mofusand 貓福珊迪」，共同打造「一起K哇伊-春日同萌祭 」。推出期間限定貓福珊迪Ｋ哇伊限定套餐，這也是全球獨家KFC專屬貓福珊迪造型商品，值得粉絲收藏。

第一波肯德基聯名貓福珊迪限定活動，將於3月26日至3月28日登場，官網/PK APP限時搶先預購三種貓福珊迪Ｋ哇伊限定套餐，包含同樂餐、雙人餐、XL餐，3月29日正式開賣與開放取餐，購買系列套餐再送貓福珊迪Ｋ哇伊獨家造型貼紙或L夾(贈送款式隨機，不可指定，數量有限送完為止)。肯德基同步預告，母親節前夕將有第二波聯名周邊限量登場。

首波聯名商品，高人氣貓福珊迪結合肯德基招牌餐點，化身咔啦脆雞貓福珊迪、蛋撻貓福珊迪及炸雞桶貓福珊迪，推出全球獨家三款超萌限定版包裝（中瓦楞盒、XL餐、原味蛋撻禮盒）、三種「貓福珊迪K哇伊限定套餐」，包含同樂餐、雙人餐、XL餐，更於限定套餐中加入包裹滿滿Q彈蝦肉的黃金超蝦塊(一份單點59元/加價購55元)，搭配香濃牽絲莫札瑞拉起司球，一餐即享酥脆Q彈、扎實用料等多種限定美味。

除限定包裝外，肯德基也推出超萌造型聯名小物，凡購買貓福珊迪K哇伊指定套餐即可獲得「K哇伊L夾 (共兩款)」或「K哇伊造型貼紙 (共三款)」（贈送款式隨機，不可指定，數量有限，送完為止），3月26日起至3月28日PK 雙饗卡APP會員獨享優惠同步開跑，3天限定期間內使用PK 雙饗卡APP預購貓福珊迪K哇伊同樂餐，限時優惠599元。

3月26日起貓福珊迪將陸續現身肯德基全台門市，消費者可於各門市窗戶發現貓福珊迪Q萌蹤跡，其中，台北南京東二數位未來店除窗戶外，智能快取櫃也加入貓福珊迪限定造型，與台北台大、台中五權西、高雄大順二共四間門市，化身貓福珊迪特色旗艦店。

更多訊息可上肯德基官方網站（http://www.kfcclub.com.tw）或臉書粉絲專頁（http://www.facebook.com/kfctaiwan）查詢，或電洽：0800-068-007。

肯德基x貓福珊迪首次聯名，推出全球獨家三款超萌限定貓福珊迪造型。圖/肯德基提供
肯德基x貓福珊迪首次聯名，推出全球獨家三款超萌限定貓福珊迪造型。圖/肯德基提供
K哇伊限定套餐中加入包裹滿滿Q彈蝦肉的黃金超蝦塊，搭配香濃飽滿莫札瑞拉起司球，一餐即享酥脆Q彈、扎實用料等多種限定美味。圖/肯德基提供
K哇伊限定套餐中加入包裹滿滿Q彈蝦肉的黃金超蝦塊，搭配香濃飽滿莫札瑞拉起司球，一餐即享酥脆Q彈、扎實用料等多種限定美味。圖/肯德基提供

套餐 消費者 粉絲 肯德基

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