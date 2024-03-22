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快來看！28萬多顆樂髙積木打造 麥拉倫F1賽車高雄現蹤
3月初登場的一級方程式賽車賽事掀起熱潮，一輛「麥拉倫」經典款賽車今天在高雄漢神巨蛋一樓戶外廣場現蹤，細看原來是以28萬多顆樂高積木製成，1：1比例，如假似真，讓樂高迷驚呼連連，一名阿公努力搶拍，說要給孫子看。
不少愛車族喜歡珍藏一級方程式經典賽車，但真車動輒要價數百萬、上千萬，口袋不深無法如願。台灣樂高公司為此， 打造極速賽車樂高模型，今起在高雄漢神巨蛋展出，樂高迷還能參與三大體驗活動。入場先為自己製造一張賽車證，接續選擇自己維修的車款，依圖示組裝後就能參加電流極速飛車賽，與其他賽車手一較高下
現場最吸睛的莫過於一輛1:1比例的「樂高」麥拉倫F1賽車 ，長約5.9公尺、寬約2公尺、高約1.2公尺，重達1500公斤！
台灣樂高指出，這輛麥拉倫採用28萬8315顆樂高積木打造，花了1893個小時，約兩個月時間完成，曾經到澳洲、新加坡以及澳門展示，這次首度在高雄亮相，是「非賣品」。
搭配體驗及展示活動，台灣樂高也有「快樂店」，消費滿額即送精美好禮，今起到4月14日止，喜樂賽車與樂高的大小朋友，可把握機會。
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