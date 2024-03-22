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全台最大日本展SOGO登場 也把金澤最古老神社帶來了

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
SOGO忠孝館3月22日至4月7日展開北海道展，把金澤最古老的神社的石浦神社帶來SOGO進行結緣之旅。記者江佩君／攝影
SOGO忠孝館3月22日至4月7日展開北海道展，把金澤最古老的神社的石浦神社帶來SOGO進行結緣之旅。記者江佩君／攝影

百貨日本展業績天王忠孝SOGO，3月22日至4月7日春季日本展推出「北海道展」，除了北海道主題美食，這回更帶來北陸三縣職人工藝來台參展，更首度把日本神社帶來，把金澤最古老的神社、2300年歷史的石浦神社的帶來SOGO進行結緣之旅，包括神社吉祥物、石浦神社繪馬、御守與台灣民眾見面，不只如此，活動結束後，神社宮司還會把民眾寫的繪馬、籤詩帶回金澤神社祈福，讓百貨日本展帶來跨域的體驗感。

忠孝SOGO北海道展共集結百家品牌，其中有17家初登場與16家實演，今年日本店家職人來了41位，實演店家與職人數目再創新高。SOGO店長賴必昌指出，現在國人都可以出國了，所以希望展覽更有日本實感，也可以服務更多無法隨意出國的熟齡主顧客。

賴必昌談到去年春季日本展15天業績做到5400萬，是全台業績含金量最高的日本展，但因為出國潮，春季北海道檔期保守抓5600萬。SOGO日本展從2019年開始、之後又碰到疫情無法出國，當時一年推出春、夏、秋三檔日本展，今年則恢復春、秋兩檔日本展，適逢台南400年，今年夏季則會有台南展、韓國展等主題展。

今年亮點，首推金澤市最古老的神社「石浦神社」登場，石浦神社以保佑戀愛最為靈驗，超可愛的神社吉祥物「きまちゃん-Kima醬」特別來台在首三日下午二點、四點亮相，現場也獨家販售石浦神社繪馬、御守與「きまちゃん-Kima醬」紀念商品，展期結束後神社也會把繪馬帶回金澤祈福。

北海道以乳製品聞名，當地起司蛋糕初登場包括：FAKE surprisesweets、FROMAGEの杜的起司蛋糕，100%使用北海道牛乳製作而成，濃郁的乳香味搭上綿密的口感，起司控絕不要錯過。

SOGO獨家商品、北海道新千歲機場限定的人氣當紅伴手禮：KINOTOYA-開拓の詩三層巧克力餅乾，將餅乾的酥脆口感與巧克力的醇厚融為一體。擁有77年歷史的老店柳月年輪蛋糕，此次參展帶來期間限定的草莓口味。還有DM隱藏版美食，六花亭僅限量300盒搶手登場。

各式帶著走的美味，像是廣島-櫟 鬆餅、岡山-多嘉屋道明寺櫻餅及草莓大福等，也都是首次來台參展。職人實演初登場必嘗的有京都70年老店-江戶川鰻重，想要淺嚐的也有蒲燒鰻串；茶席區則有日本國民美食三重縣的伊勢烏龍麵，逛完來碗熱騰騰、Q彈烏龍麵最滿足。

SOGO忠孝館北海道展特色美食。圖／SOGO提供
SOGO忠孝館北海道展特色美食。圖／SOGO提供
SOGO忠孝館北海道展，來自金澤的石浦神社，其繪馬、御守與神社吉祥物周邊商品都買得到。圖／SOGO提供
SOGO忠孝館北海道展，來自金澤的石浦神社，其繪馬、御守與神社吉祥物周邊商品都買得到。圖／SOGO提供
SOGO忠孝館北海道展特色美食。圖／SOGO提供
SOGO忠孝館北海道展特色美食。圖／SOGO提供
SOGO忠孝館北海道展特色美食。圖／SOGO提供
SOGO忠孝館北海道展特色美食。圖／SOGO提供
SOGO忠孝館北海道展特色美食。圖／SOGO提供
SOGO忠孝館北海道展特色美食。圖／SOGO提供
SOGO忠孝館日本展帶來北陸三縣職人工藝來台參展。圖／SOGO提供
SOGO忠孝館日本展帶來北陸三縣職人工藝來台參展。圖／SOGO提供
SOGO忠孝館北海道展特色美食。圖／SOGO提供
SOGO忠孝館北海道展特色美食。圖／SOGO提供
SOGO忠孝館3月22日至4月7日展開北海道展。圖／SOGO提供
SOGO忠孝館3月22日至4月7日展開北海道展。圖／SOGO提供

SOGO 北海道 日本

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