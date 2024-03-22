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「果然匯」創始店將熄燈！網友歪樓：敲碗開新店上新菜
曾在PTT被點名「最佳蔬食吃到飽餐廳」、饗賓集團旗下的「果然匯」創始店台北明曜店，剛剛在粉絲團宣布，因商場租約到期，2024年5月12日為最後營業日。網友一片唏噓，甚至歪樓點名希望到中壢、台中開新店，也有網友認為菜色改變不大，對老客戶來說「不公平」。
饗賓集團證實指出，搬家主因是租約到期，果然匯未來也會在台北市持續評估適合的商業空間。同時表示，果然匯的顧客除了把握機會到明曜店用餐之外，未來也可以繼續到天母店及板橋店支持果然匯。
日前曾有網友在PTT發文請教，「最推哪家蔬食吃到飽餐廳？」網友一面倒點名果然匯，紛紛表示，「煎猴頭菇讚，湯類也很好喝」、「果然匯幾乎都是原型食物，沒有太多素料這點很好」、「素食的人覺得果然匯好吃」、「真的滿強的，同價位很多葷食都不能比」。未料，今日卻傳出創始店即將熄燈。
網友除了不捨，也有人建議，應該要大改菜色，「去吃了50次， 50次都是同樣的菜色，只有每一季變那個兩三項，剩下99%都是千古不變的菜色」，「這對於像我們這種一年去吃超過10次以上的老顧客不太公平吧？」也有人敲碗店開到台中，「中部吃素這麼多，根本不用怕打不進市場啊！」
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