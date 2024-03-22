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SHANG XIA上下首間茶室進駐晶華 打造頂級品茗體驗

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
SHANG XIA上下於台北晶華酒店，開設首間茶室專賣店。圖／SHANG XIA上下提供
SHANG XIA上下於台北晶華酒店，開設首間茶室專賣店。圖／SHANG XIA上下提供

致力於保存東方傳統工藝文化的SHANG XIA上下，為生活美學注入許多創新元素，首度打造出SHANG XIA上下茶室專賣店，進駐台北晶華酒店B1，結合東方美學元素與茶文化，為生活呈現出頂級品茗的尊享體驗。

SHANG XIA上下晶華茶室專門店由品牌創意總監孫信喜操刀設計，整體店裝採用極簡主義風格，呈現出現代感的明亮空間，室內的色調、天然石材與木材，靈感來自中國畫中的元素，展現出SHANG XIA上下所呈現出的當代美學風貌，融合經典與工藝的平衡點。

在該間茶室專賣店中，希望創造難以忘懷的品茗體驗，每個細節都能感受到質感的追求，並了解工藝文化，包括經典橋系列竹絲扣瓷茶具組、同心系列白瓷茶具，並佐以精選台灣茶葉，一走入空間中，煩躁的心都能得到舒緩。

慶祝晶華茶室專門店開幕，特別獨家限量販售「紫壇灰瑪瑙醉器」，採用具有天然紋理與溫潤質感的瑪瑙石製造，流動的花紋展現獨特美感，托盤為紫檀木材質，與醉器彼此呼應，整體杯身為簡潔輪廓，即使只裝呈清水，都彷彿徜徉在山水之間。

全新推出的茶品禮盒，精選6款台灣茗茶，包括日燿烏龍蜜霜金萱、安得紅茶蜜鑲、梨山鐵觀音、梨山果香烏龍、梨山紅烏龍、梨山紅茶，包裝設計靈感來自東方經典的錫器茶罐，結合環保紙漿塑形工藝，採用可回收的天然纖維材質，呼應永續的議題與概念。

慶祝SHANG XIA上下 晶華茶室專門店開幕，推出獨家販售的紫壇灰瑪瑙醉器。圖／SHANG XIA上下提供
慶祝SHANG XIA上下 晶華茶室專門店開幕，推出獨家販售的紫壇灰瑪瑙醉器。圖／SHANG XIA上下提供
SHANG XIA上下於台北晶華酒店，開設首間茶室專賣店。圖／SHANG XIA上下提供
SHANG XIA上下於台北晶華酒店，開設首間茶室專賣店。圖／SHANG XIA上下提供
SHANG XIA上下於台北晶華酒店，開設首間茶室專賣店。圖／SHANG XIA上下提供
SHANG XIA上下於台北晶華酒店，開設首間茶室專賣店。圖／SHANG XIA上下提供
SHANG XIA上下 全新茶品禮盒組，精選6款台灣茗茶╱ 價格店洽。圖／SHANG XIA上下提供
SHANG XIA上下 全新茶品禮盒組，精選6款台灣茗茶╱ 價格店洽。圖／SHANG XIA上下提供
SHANG XIA上下於台北晶華酒店，開設首間茶室專賣店。圖／SHANG XIA上下提供
SHANG XIA上下於台北晶華酒店，開設首間茶室專賣店。圖／SHANG XIA上下提供
SHANG XIA上下 全新茶品禮盒組，精選6款台灣茗茶╱ 價格店洽。圖／SHANG XIA上下提供
SHANG XIA上下 全新茶品禮盒組，精選6款台灣茗茶╱ 價格店洽。圖／SHANG XIA上下提供

梨山

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