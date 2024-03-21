「冷面殺手」趙豐邦再現！站台瑞士機械運動表懷舊動感

無論是一個人百歲、或一個品牌滿百周年，同樣值得慶賀、獻上致意。瑞士鐘表品牌EDOX今年迎向140周年紀，除了近日推出新款Sportsman系列計時碼表，並與本地百年鐘表老舖金生儀合作，舉辦聯名表展，活動並邀請職業撞球名人「冷面殺手」趙豐邦出席，帥氣演繹。

活動上除了發表全新腕表，並邀請撞球領域的三代好手同台，包含世界女子職業撞球排名第一的周婕妤、兩度獲世界第一的「冷面殺手」趙豐邦，以及新生代小將陳佳樺，三代撞球好手同台，也像EDOX與金生儀關於時間、技藝、工藝的傳承。EDOX先是在2023年正式與BMW M Motorsport車隊展開合作，並於今年正式推出了EDOX Sportsman自動計時碼表系列。41毫米的精鋼表殼採用了懷舊的橢圓形表殼並搭配帶有弧度的弧面藍寶石水晶鏡面玻璃。