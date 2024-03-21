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「冷面殺手」趙豐邦再現！站台瑞士機械運動表懷舊動感

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
機芯的自動盤上，並刻有EDOX品牌140周年的紀念Logo。圖／EDOX提供
機芯的自動盤上，並刻有EDOX品牌140周年的紀念Logo。圖／EDOX提供

無論是一個人百歲、或一個品牌滿百周年，同樣值得慶賀、獻上致意。瑞士鐘表品牌EDOX今年迎向140周年紀，除了近日推出新款Sportsman系列計時碼表，並與本地百年鐘表老舖金生儀合作，舉辦聯名表展，活動並邀請職業撞球名人「冷面殺手」趙豐邦出席，帥氣演繹。

活動上除了發表全新腕表，並邀請撞球領域的三代好手同台，包含世界女子職業撞球排名第一的周婕妤、兩度獲世界第一的「冷面殺手」趙豐邦，以及新生代小將陳佳樺，三代撞球好手同台，也像EDOX與金生儀關於時間、技藝、工藝的傳承。EDOX先是在2023年正式與BMW M Motorsport車隊展開合作，並於今年正式推出了EDOX Sportsman自動計時碼表系列。41毫米的精鋼表殼採用了懷舊的橢圓形表殼並搭配帶有弧度的弧面藍寶石水晶鏡面玻璃。

灰色或藍色的面盤各自搭配了白色的計時次表盤，其色彩並參考BMＷ賽道車款的車漆塗裝，EDOX 082自動上鍊機芯將具備時間顯示、計時碼表功能，以及62小時的動力儲存。無論灰或藍色面盤，都將搭配鏤空式真皮表帶或精鋼米蘭式鏈帶，訂價皆為12萬9,800元，可逕行前往台北金生儀鐘表博愛店，地址為台北市中正區博愛路33號，或電洽02-2312-2772、提前預約鑑賞。

活躍於1990年代的撞球好手、「冷面殺手」趙豐邦出席了日前EDOX的發表活動。圖／EDOX提供
活躍於1990年代的撞球好手、「冷面殺手」趙豐邦出席了日前EDOX的發表活動。圖／EDOX提供
橢圓酒桶型的表殼、方正的計時小表盤，讓表款洋溢著懷舊的1970賽車風貌。圖／EDOX提供
橢圓酒桶型的表殼、方正的計時小表盤，讓表款洋溢著懷舊的1970賽車風貌。圖／EDOX提供
EDOX X BMW M Motorsport聯名Sportsman計時碼表，精鋼、藍色面盤、時間顯示與計時碼表功能，12萬9,800元。圖／EDOX提供
EDOX X BMW M Motorsport聯名Sportsman計時碼表，精鋼、藍色面盤、時間顯示與計時碼表功能，12萬9,800元。圖／EDOX提供
EDOX與BMW M Motorsport聯名，推出1970年代風格的新款Sportsman計時碼表。圖／EDOX提供
EDOX與BMW M Motorsport聯名，推出1970年代風格的新款Sportsman計時碼表。圖／EDOX提供
今年適逢品牌140周年的瑞士品牌EDOX並與台灣百年老店金生儀鐘表合作，一同舉辦了「EDOX Sportsman自動計時碼表限量系列表展」。圖／EDOX提供
今年適逢品牌140周年的瑞士品牌EDOX並與台灣百年老店金生儀鐘表合作，一同舉辦了「EDOX Sportsman自動計時碼表限量系列表展」。圖／EDOX提供

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