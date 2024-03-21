不只漢堡排「嘉」全台首店 中和環球15新櫃春季登場

漢堡排為日本國民美食，目前日本漢堡排指標品牌陸續進駐台灣，繼「挽肉と米」後，「Hamburg YOSHI（漢堡排嘉）」也即將登場，全台首店進駐Global Mall環球購物中心中和店、4月下旬登場。

百貨春季改裝潮，Global Mall今年3～4月引進近30個新櫃，當中有多家為全台首店或新型態餐飲、複合式潮流新櫃進駐，包括來自日本的知名漢堡排「Hamburg YOSHI（漢堡排嘉）」，還有「築間酸菜魚」商圈獨家店、韓國童裝品牌「laughing child」全台首店等。

Global Mall新北中和改裝幅度最高達近15個櫃位，滿足家庭親子客與年輕客群。四樓主題餐廳引進日本人氣漢堡排的「Hamburg YOSHI（漢堡排嘉）」全台首店。「Hamburg YOSHI（漢堡排嘉）」從日本北海道燒肉專賣店起家，2021年跨足東京開設炭火漢堡專門店，立即成為高人氣排隊店，必吃的牛舌漢堡排、炭火厚牛舌排、牛肉橫膈膜排及A5和牛漢堡排，不用飛日本，台灣即將也能品嘗到。

同樣也將於4月開幕的還有近期超夯的酸菜魚美食，「築間酸菜魚」為中和商圈首店，主打多種口味，必吃菜為總長酸菜魚或番茄魚、砂鍋魚、明太子奶香魚、奧義豬肚骨煲等，還有主廚私房菜、炸物及小菜，多元口味滿足家庭客或喜好重口味的年輕客群。4月也將引進多家便利攜帶的甜點品牌，包括北海道霜淇淋「CREMIA」、「beard papa's」日式泡芙，家庭享食一站便利購。

另有來自韓國童裝品牌「laughing child」全台首店，瞄準3-12歲孩童，繽紛色彩搭配上小花、恐龍與笑臉等圖樣，俏皮可愛，慶祝開幕，即日起至3月24日單筆消費滿3,800元現抵500元。