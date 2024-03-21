三星推《傳說對決》週邊禮盒 買Galaxy S24系列免費送
手遊族已成各品牌手機想要抓緊的目標用戶，透過軟硬體設計，持續為玩家提供更貼心功能，帶來優異遊玩體驗。三星最新發表的Galaxy S24旗艦系列今宣布與競技手遊《Garena傳說對決》合作，針對Galaxy S24 Ultra、Galaxy S24+打造限量贈品聯名週邊禮盒，以經典英雄角色綺蘿、特爾安娜絲、克里希為主角，設計一系列精美又實用的配件，隨時隨地陪伴傳說迷出戰。凡於4月1日至5月31日於特定通路購買Galaxy S24 Ultra與Galaxy S24+，即有機會獲得限量聯名週邊禮盒。
聯名禮盒外包裝由化身為蘭花女神的刺客綺蘿身著華麗衣裳，歡迎玩家踏入Galaxy S24旗艦系列開創的行動體驗新紀元，內容物則包括：專屬手機背蓋乙只，Galaxy S24 Ultra背蓋由呼應「鈦紫」色系的綺蘿蘭之心造型擔當主角，展現迷人又霸氣的魅力；Galaxy S24+背蓋則由射手特爾安娜絲以黃金雨造型自信現身，與「琥珀黃」色系相互襯托。搭配特製手機掛繩與造型掛繩墊片。法師克里希則以甜美俏皮的春之梅造型壓克力立牌，隨時療癒星粉與傳說迷。此外，盒內隨附上述3位女神的造型卡貼，可任意貼在生活常用的感應卡、證件上，隨時隨地都高調炫耀。
Galaxy S24旗艦系列配備高通專為Galaxy用戶優化的Galaxy專屬Snapdragon 8 Gen 3行動平台，散熱效果亦大幅提升，Galaxy S24 Ultra的Vapor Chamber尺寸較前代機型提升1.9倍，有助於優化裝置的表面溫度，提供長時間舒適的遊玩體驗。借助光線追蹤技術，呈現逼真生動的陰影和光線反射，提升畫面沉浸感，打造爽度滿分的視覺效果；系列3款機型均支援1～120Hz動態調節畫面更新率，人物動作流暢細膩；結合最高2,600尼特峰值亮度、可根據光線環境優化螢幕對比的Vision Booster技術，戶外遊玩也能大顯身手。
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